Italia primo Paese alla fiera dell’alimentare Anuga a Colonia: oltre mille espositori

Una stretta di mano con foto e la consegna di un attestato di ambasciatore della cucina italiana candidata a patrimonio culturale immateriale Unesco e di un memorandum con quattro bandi con gli strumenti recenti del Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per un totale di 1,725 miliardi di euro per finanziare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.

È così che il ministro del Masaf Francesco Lollobrigida ha inaugurato ieri il padiglione dell’Ice alla fiera dei prodotti alimentari e bevande Anuga che si tiene a Colonia dal 7 all’11 ottobre, «vetrina straordinaria» e trampolino di lancio immancabile per il Made in Italy agroalimentare nel mercato mondiale. «Il mondo ha fame e ha sete di Italia che produce qualità ed eccellenza nell’alimentazione», ha detto il ministro, cogliendo l’occasione per dialogare con gli espositori, per alzare le antenne del ministero sui problemi e sulle necessità ma anche per ricordare la lunga lista di finanziamenti, pronti all’uso: basta farne richiesta nei tempi previsti dai bandi.

Le risorse a disposizione

Nei 1,725 miliardi a disposizione c’è il fondo innovazione Ismea da 225 milioni, il Pnrr decreto macchine da 400 milioni con bando per la trasformazione, il Pnrr decreto frantoi da 100 milioni e il Pnrr parco agrisolare da circa 1 miliardo (per investimenti fino a 2,33 miliardi). In aggiunta lo scorso 4 settembre il ministro Lollobrigida ha firmato un decreto per un nuovo bando da 25 milioni per finanziare le attività di promozione nazionale e internazionale. E altri 6,4 milioni andranno nel 2023-2024 per informazione, formazione e ricerca. In arrivo, se tutto andrà bene, anche un potenziamento del fondo delle filiere nell’agricoltura fino a 2 miliardi, che se si farà diventerà il più grande investimento nell’agricoltura degli ultimi decenni.

«La sostenibilità deve essere anche economica», ha affermato con vigore Lollobrigida, per il quale «l’agricoltura e la trasformazione sono le assi portanti della nostra economia». E il settore agroalimentare è strategico.

Italia primo Paese alla Fiera Anuga

L’Italia anche quest’anno è il paese più rappresentato alla Fiera Anuga, con più di 1.000 espositori su 7.700 totali, sbaragliando la concorrenza: seconda la Spagna con 553 espositori, terza la Germania padrone di casa con 521, la Francia con 245.