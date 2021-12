Italia primo Paese a vietare il riconoscimento facciale (con eccezioni)

Ora installare simili sistemi sarà molto più semplice.

«C’è davvero poco da festeggiare». Qualche dubbio anche da parte dell'avvocato Luca Bolognini, dell'istituto italiano privacy. «La sospensione generale, cautelativa ed ex lege, dell'adozione di sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico rappresenta un'apprezzabile mossa del legislatore italiano. Destinata a fare da apripista ad altri Stati. Purtroppo, tuttavia, la norma è scritta con linguaggio approssimativo e necessiterà di un'interpretazione ponderata da parte del Garante: cosa si intende per “usare” sistemi di riconoscimento facciale? La mera installazione è temporaneamente vietata anche se la funzionalità non è “usata? Inoltre, il legislatore sembra avere considerato solo il riconoscimento biometrico facciale, quando sappiamo che possono ormai essere adottati ulteriori parametri biometrici fisico-comportamentali, utilizzabili massivamente in spazi pubblici, altrettanto rischiosi». «Ottimo comunque il filtro del parere del Garante per il riconoscimento facciale per fini di sicurezza pubblica e di contrasto ai reati: aumentano le salvaguardie per i diritti e le libertà delle persone, nel loro rapporto con il potere pubblico, in Italia», dice Bolognini.

Il testo del regolamento Ue dovrebbe risolvere

Vieta l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico ai fini dell'applicazione della legge, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per la persecuzione di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità. Si fanno alcuni esempi: ricerca mirata di specifiche potenziali vittime di azioni criminose, compresi bambini scomparsi; la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente minaccia alla vita o alla all'incolumità fisica delle persone fisiche ovvero di un attentato terroristico; l'individuazione, la localizzazione, l'identificazione o il perseguimento di un autore o sospettato di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e punibile nello Stato membro interessato da una pena detentiva o da una misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno tre anni, come stabilito dal diritto di tale Stato membro. In relazione a quest'ultimo punto, deve esserci un'autorizzazione all'utilizzo di tali sistemi di identificazione biometrica da remoto “in tempo reale” concessa da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente dello Stato membro in cui deve avvenire l'uso, rilasciata su richiesta motivata e conformemente alle norme dettagliate dal diritto nazionale dello Stato Membro interessato.

Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, l'uso del sistema può avvenire anche senza autorizzazione, richiedendo quest'ultima solo durante o dopo l'uso. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente, al fine di rilasciare l'autorizzazione, valuterà, sulla base di elementi oggettivi o di indicazioni chiare che le sono state presentate, che l'uso del sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in questione è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi indicati alla lettera d) dell'art. 5.