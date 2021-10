Italia da riforestare con 450mila nuove piante. Ricadute per 2,6 milioni di euro l’anno

Corvara in Badia/ Abeti e larici costeggiano le piste da sci

Anche il territorio di Corvara in Badia è stato duramente colpito dalla Tempesta Vaia dell’autunno 2018. L’intervento di riforestazione promosso e finanziato da Ikea riguarda un territorio di quattro ettari nei pressi degli impianti sciistici, ai margini dell’abitato di Corvara: il ripristino della foresta ha quindi un importante funzione turistico-ricreativa, oltre che paesaggistica. Il progetto, dopo una prima fase di pulizia e sgombero degli alberi caduti, è proseguito con la messa a dimora di 3mila alberi di larice e abete, specie scelte per aumentare il pregio ambientale e la resilienza del suolo forestale. Il beneficio in termini di CO2 assorbita è valutato il 2.800 tonnellate in 100 anni. L’intervento fa parte del progetto nazionale di Ikea Effetto Vaia che con il legno recuperato realizza librerie e ante.

Beneficio economico stimato: 18.087 euro l’anno.

Milano/ Tre milioni di alberi entro il 2030

Un albero per ogni cittadino dell’area metropolitana di Milano. È questo l’ambizioso obiettivo di «ForestaMi», il progetto di forestazione urbana promosso dal Comune di Milano che gestirà e monitorerà le opere. Il Comune si è anche occupato della raccolta dei finanziamenti da parte di imprese private (Axa Italia, Bulgari, Cpc Inox, Emporio Armani, Esselunga, Fondazione Snam, Gruppo Cap, Imcd, Levi's, Loro Piana, Lvmh, Nhood, One Block Down, Perfetti Van Melle, Recordati, Salone del Risparmio)

Ad oggi, sono state messe a dimora 195.973 piante. L’obiettivo è 3milioni entro il 2030 (137mila tonnellate di Co2 assorbita in 100 anni). «ForestaMi» punta anche sulla collaborazione di tutti coloro che possono ospitare alberi nel proprio giardino o terrazza o prenderli in affido per restituirli quando andranno messi a terra.

Beneficio economico stimato: 1.107.821 euro l’anno