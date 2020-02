Italia a rischio isolamento / Francia: a casa alunni arrivati da Nord Italia

(BRIAN_KINNEY - stock.adobe.com)

Ci sono poi delle mosse che si concentrano su chi in Italia è stato in vacanza. In Francia, ad esempio, i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze invernali in Cina, a Hong Kong, Macao, Singapore, Corea del Sud ma anche in Lombardia o Veneto - rientrando a scuola oggi dopo due settimane - sono stati invitati in Francia a rimanere a casa: lo si legge in una lettera inviata dal provveditorato ai responsabili degli istituti francesi. I genitori di studenti di elementari, medie e liceo sono invitati - nel caso descritto - a trattenere a casa i loro figli per 14 giorni a partire dal loro rientro. Sempre in Francia la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, in un'intervista al Grand Jury di Rtl-Lci-Le Figaro, ha proposto l'istituzione di controlli alle frontiere con l'Italia se l'epidemia dovesse diventare fuori controllo.