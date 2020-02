Italia a rischio isolamento / In Romania quarantena per chi rientra da Veneto e Lombardia

(REUTERS)

La Romania chiederà ai cittadini che rientrano dalle aree colpite dal Coronavirus in Italia, soprattutto Veneto e Lombardia, di rimanere in isolamento per 14 giorni. I viaggiatori provenienti dall'Italia vengono contattati negli aeroporti da squadre sanitarie speciali al fine di evitare l'eventuale contagio da coronavirus.