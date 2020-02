Italia a rischio isolamento / Serbia sconsiglia viaggi in aree in “zona rossa” nel Belpaese

(Wolfgang Jargstorff - stock.adobe.com)

Una soluzione analoga è stata messa in campo dal ministero serbo dell'Istruzione: ha invitato le scuole a rimandare i viaggi di studio in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Il ministero degli Esteri di Belgrado ha invece raccomandato di non recarsi in aree pericolose e quello della Sanità ha chiesto controlli speciali alle frontiere sui viaggiatori dall'Italia. La Croazia ha introdotto invece «misure di prevenzione e controllo epidemiologico» per chi proviene dal nord Italia, ma i confini restano aperti. Grido d'allarme del turismo: «Danni enormi, il governo non ci lasci soli».