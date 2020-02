Italia a rischio isolamento / La Svizzera: nessun limite a confini Italia (per ora)

(Stefano - stock.adobe.com)

«In base alla stima della situazione attuale, non vi sono limitazioni all'ingresso in Svizzera», ha chiarito l'Ufficio federale della sanità pubblica. Lo stesso ufficio ha però precisato che «la situazione può però evolvere molto rapidamente». Per ora la Confederazione non chiude la porta ai 6mila frontalieri che ogni giorno varcano il confine per recarsi al lavoro in Canton Ticino e e nel Vallese.