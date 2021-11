Italia in ritardo sulle «ricaricabili» ma le ibride sono leader di mercato

Le ibride intanto accelerano ulteriormente la dinamica di crescita: a ottobre più di una vettura su 3 tra quelle immatricolate è ibrida (35,2%), si tratta della motorizzazione che si conferma market leader in Italia ormai da diversi mesi.

Il tema infrastrutture

Secondo una rilevazione dell’Anfia aggiornata a settembre scorso, l'Italia è sesta in Europa per numero di colonnine per la ricarica ogni cento chilometri. Il tema della crescita della mobilità elettrica sul mercato mette in primo piano il problema delle infrastrutture. L’ultimo report dell’Acea, l’Associazione a cui fanno capo i costruttori auto europei, rileva che dei 225mila caricabatterie pubblici attualmente disponibili nei paesi dell’Unione, solo 25mila sono a carica rapida. Meno di uno su dieci dunque ha una capacità di oltre 22 kW e garantisce una ricarica veloce.

In Italia i punti di ricarica sono 11mila in totale, con 1.231 totem a carica veloce. Il punto dunque non è soltanto la mancanza di dispositivi per la ricarica quanto il fatto che pochi di questi possano garantire la ricarica in qualche decina di minuti e non in diverse ore.

LA MAPPA DELLE COLONNINE DI RICARICA (NORMALI E VELOCI) NEI PAESI EUROPEI Loading...

Il tema è al centro della proposta politica Fit for 55 avanzata dall’Europa. Il Parlamento europeo sta lavorando al Regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (AFIR) proposto dalla Commissione europea a luglio scorso. Il documento rappresenta una componente centrale del pacchetto climatico “Fit for 55”, che include i nuovi obiettivi di CO2 per le auto.

Per l’Acea però la proposta non è abbastanza ambiziosa. Tanto che i produttori chiedono al Parlamento e al Consiglio di rafforzare in modo significativo la proposta della Commissione, per garantire che l’Europa possa costruire una rete di infrastrutture capace di sostenere la crescente quota di mercato delle vetture alla spina e che sia adeguata agli obiettivi di riduzione della CO2.