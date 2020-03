Italia sconsigliata ai turisti Usa: un giro d’affari da 2,8 miliardi di euro l’anno

L’appello di Venezia

«Molti alberghi a causa del crollo delle prenotazioni per il coronavirus applicheranno la cassa integrazione al loro dipendenti, è evidente che si agirà anche sulle ferie per poter resistere e non è escluso che alcuni hotel possano chiudere finchè non finisce l'emergenza». A parlare all'Ansa di una situazione turistica in ginocchio a causa delle disdette è il direttore dell'Associazione veneziana albergatori, Claudio Scarpa. In città gira voce che alcuni grandi alberghi sono pronti a dare lo stop. «La situazione è che il tasso di occupazione delle camere è bassissimo - dice Scarpa - tra il 20 e il 30%. In alcuni casi è pari a 0». Scarpa lancia un appello. «Attendiamo con grande ansia il decreto del governo - conclude - per aiutare non sole le imprese che sono nella zona rossa ma anche quelle che sono state direttamente colpite come Milano e Venezia».

Agenzie viaggio e tour operator, sit in al Mef

Agenzie di viaggio e tour operator mobilitati. Lunedì 2 marzo alle 10 annunciano un sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, una mobilitazione anche con le associazioni di settore: Fto, Fiavet

Lazio, Adv Unite e il neo Comitato adv turismo scolastico fatto di 70 agenzie circa per chiedere misure urgenti straordinarie di sostegno alle imprese del settore colpite dall'emergenza del Coronavirus. «Si vuole soprattutto sensibilizzare il ministero degli Affari Esteri per trovare una soluzione rapida alle attuali misure di restrizione, visto che già da ora sono evidenti i danni economici che si ripercuotono sui lavoratori di

settore (cassa integrazione, licenziamenti, chiusure attività). Si chiede a tal proposito - è scritto nella nota diffusa alla stampa - un tavolo di confronto urgente con il Ministro Di Maio. In caso del possibile protrarsi dell'attuale situazione è necessario che l'Unione europea istituisca appositi fondi a

sostegno delle imprese italiane, alla luce dell'evidente stato di crisi».

