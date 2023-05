Italia secondo partner commerciale dell’Austria. Roma e Vienna distanti su regole di bilancio Ue e transito tir al Brennero

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia è il secondo partner commerciale dell’Austria, ma sulle regole che dovranno essere adottate a partire dal prossimo anno in materia di conti pubblici - e non solo - i due Paesi hanno posizioni diverse. Se l’Italia, con il suo debito elevato, chiede soluzioni più flessibili, Vienna milita dalla parte dei “rigoristi”, contrari a qualsiasi allentamento delle regole fiscali. Alle 15:00 il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il cancelliere federale della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer. Il vertice si terrà a Palazzo Chigi. Ecco alcuni temi che faranno da sfondo all’incontro.

Italia secondo partner commerciale dell’Austria

Il primo è sicuramente quello dei rapporti commerciali. Secondo i dati pubblicati di Statistik Austria relativi al 2021, l'Italia si conferma il secondo partner commerciale dell'Austria. Sempre secondo i dati austriaci, come Paese fornitore è in terza posizione dopo la Germania e la Cina con una quota di mercato sul totale dell'import austriaco pari al 6,5%. Come Paese acquirente l’Italia risulta nel 2021 al secondo posto, dopo la Germania e davanti agli Stati Uniti, con una quota sul totale dell’export austriaco del 6,8%. L'interscambio fra i due Paesi è di nuovo cresciuto superando i livelli precedenti alla pandemia di Covid 19. Tanto le importazioni austriache dall’Italia quanto le esportazioni austriache verso l’Italia sono aumentate del 27%. Le forniture italiane risultano piuttosto diversificate. Al primo posto, vi sono macchinari e prodotti della metallurgia, che hanno inciso nel 2021 per circa il 30% del totale dell’export italiano verso l’Austria, seguiti da prodotti chimici e farmaceutici, prodotti alimentari, autoveicoli e prodotti in metallo. Le forniture austriache verso l’Italia consistono principalmente di prodotti della metallurgia, macchinari, lavorati del legno e materiali da intreccio, seguiti da prodotti alimentari e prodotti chimici. I dati provvisori dei primi tre mesi del 2022 evidenziano la ripresa continua del commercio estero tra i due Paesi, innanzitutto delle esportazioni austriache verso l’Italia che sono cresciute del 19,6% rispetto al periodo gennaio/marzo 2021. Per le importazioni dall’Italia è stato registrato un aumento del 7,7% nello stesso periodo di tempo.

Le distanze sulle nuove regole di bilancio Ue

Sul nuovo patto di stabilità, i due Paesi hanno posizioni diverse. «Il nostro obiettivo è che ci sia sostenibilità fiscale che ci sia trasparenza, ovviamente che ci siano anche regole che sono applicabili. La Commissione europea ha fatto proposte che sono abbastanza positive», ha detto il ministro austriaco per le Finanze, Magnus Brunner, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin, che ha discusso la proposta di riforma del Patto di stabilità avanzata dalla Commissione. L’Austria fa parte del gruppo dei paesi “rigoristi”, ossia quelli che non vedono di buon occhio un allentamento dei paletti in materia di conti pubblici. Accanto all’Austria, ci sono la Germania, i Paesi Bassi, la Finlandia e il Lussemburgo. «È importante - ha aggiunto - avere percorsi di bilancio sostenibili e ridurre il debito, non come fine a se stesso, ma per creare un margine di manovra per le crisi future, in modo da essere preparati e poter reagire più rapidamente». Secondo Brunner, l’obiettivo del 3% del deficit sul pil e del 60% del debito sul pil «è importante che sia mantenuto come un’ancora». Diversa la posizione italiana, che ha avanzato una controproposta a quella avanzata da Bruxelles: considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del Pnnr, e le spese per la difesa, ad esempio quelle relative all’Ucraina, in modo diverso rispetto alle altre.

... e quelle sul transito dei tir al Brennero

Su un altro dossier Roma e Vienna hanno posizioni distanti. Il Brennero con i suoi 1.372 metri di quota è spartiacque e ponte tra le culture, ma anche il valico transalpino numero uno per il traffico pesante. Da tempo è in atto un braccio di ferro tra Vienna e Roma per quanto riguarda i limiti imposti in Tirolo ai transiti dei tir. L’Italia ha annunciato una richiesta di procedura d’infrazione a carico dell’Austria per le limitazioni al transito dei tir in Tirolo. «Il governo austriaco deve rimuovere i divieti, è come se noi domani a Ventimiglia imponessimo che non si entra il sabato e la domenica, penso che l’Europa interverrebbe nell’arco di un quarto d’ora», ha detto nei giorni scorsi il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, circa la vicenda del Brennero. «Se non succederà niente, d’accordo con altri colleghi, a giugno chiederemo l’infrazione nei confronti di un paese che non rispetta le norme», ha avvertito il ministro. Ma il procedimento d’infrazione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Austria, annunciato da Salvini, non preoccupa Vienna. Senza una gestione digitale del traffico pesante al Brennero il collasso è inevitabile. Ne sono convinti Bolzano, Innsbruck e Monaco che a Kufstein hanno firmato una dichiarazione d’intenti per l’introduzione di un modello slot, ovvero «l’autostrada su prenotazione», come l’ha definita il presidente della Baviera Markus Soeder.

Le prospettive connesse all’energia

C’è infine una partita energetica. La guerra in Ucraina ha fatto spostare l’asse europeo dell’energia: dall’Est (la Russia), al Sud (l’Africa). L’Italia è nel mezzo, e può diventare l’hub europeo dell’energia. Non solo del gas, ma anche dell’elettricità e dell’idrogeno, prodotti con le rinnovabili. Ma servono infrastrutture: rigassificatori, gasdotti, elettrodotti, smart grid. E servono fabbriche per produrre pannelli solari e pale eoliche, e sottrarsi dalla dipendenza dalla Cina. La sfida per il nostro Paese è dotarsi di tutto questo. L’Italia potrebbe diventare l’hub gasiero che serve Austria, Baviera e Ungheria, sostituendo la Russia.