Italia senza miele: dopo gli alveari vuoti, ora crollano anche le importazioni

L’Italia rischia di restare senza miele. Il 2021 non solo è l’anno nero della produzione nazionale, con il crollo del 30% dovuto al clima pazzo tra siccità, bombe d'acqua, grandinate e gelo in piena primavera. Quest’anno il nostro Paese rischia anche di rimanere a secco di miele di importazione. Secondo i dati Istat analizzati dalla Fai, la Federazione apicoltori italiani di Confagricoltura, negli ultimi tre anni il miele straniero transitato dalle nostre dogane si è ridotto da 27 a 22 milioni di chili, il 20% in meno.

L’85% del miele acquistato da operatori commerciali e confezionatori italiani è di provenienza europea, ma non è detto - dice la Fai - che sia stato anche prodotto nei Paesi dichiarati d'origine. Metà di quello che mangiamo è miele che proviene dall'Ungheria, che si consolida come nostro primo partner commerciale, e che noi paghiamo 3,5 euro al chilo. La Spagna è il nostro secondo fornitore europeo, al prezzo di 2,6 euro al chilo. Crolla, infine, l'import di miele dalla Cina, terza nella classifica degli esportatori in Italia, che si fa pagare solo 1,38 euro per chilogrammo di prodotto. Un quadro sempre più complesso, difficile da decifrare e dietro il quale si potrebbe nascondere la pratica della nazionalizzazione di miele cinese venduto per europeo, informa la Federazione apicoltori italiani.

