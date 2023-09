Italia, settembre 1943: gli armistizi e la mancata difesa di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quanti mesi (speriamo non anni) passeranno prima di arrivare a una soluzione diplomatica in Ucraina o al collasso di una delle due parti in conflitto? Dalla scellerata decisione del presidente russo Putin di invadere il paese vicino - il 24 febbraio 2022 - continua una guerra di logoramento, perché Kiev può contare sull’assistenza militare della Nato. Eppure qualcosa si muove. In Russia Putin ha tragicamente archiviato il “dossier Prigozhin”. In America non sono troppo lontane le elezioni presidenziali e Biden non può ignorare del tutto quanto Donald Trump va ripetendo nei comizi: che con lui alla Casa Bianca, il conflitto “si chiuderebbe in 24 ore”. La controffensiva ucraina ristagna - anche se il 3 settembre le forze di Kiev avrebbero sfondato la prima delle tre linee difensive russe a Sud - e Zelensky, intervistato in tv, ha parlato di una Crimea “demilitarizzata” tramite il negoziato.

Soluzione diplomatica o militare?

La pace sarà però il traguardo finale, che si raggiunge dopo un cessate-il-fuoco e la firma di un armistizio. Sulla quotata rivista americana “Foreign Affairs” è già uscito più di un articolo dove si prospetta una “soluzione coreana” per la guerra in Ucraina. Settant’anni dopo la fine della guerra di Corea (1950-53), infatti, non c’è ancora un trattato di pace, ma un armistizio: la situazione resta congelata lungo il 38° parallelo, nonostante le periodiche “intemperanze” del leader nordcoreano Kim Jong-un. L’ex segretario di Stato di Nixon e Ford, Henry Kissinger - che ha compiuto in maggio cento anni, ma conserva la mente acuta e lucida – ha invece citato come ipotesi la “pace di Westfalia” del 1648, quando le potenze europee dell’epoca, logorate da trent’anni di guerra, trovarono gli strumenti pratici per dare forma a un sistema di relazioni internazionali degli Stati sovrani su base paritaria, citato in tutti i manuali universitari di diritto internazionale.

In Italia, riavvolgendo la bobina della storia di 80 anni, troviamo l’otto settembre 1943. La nostra resa agli americani avviene con l’armistizio “breve” di Cassibile (frazione di Siracusa) firmato il 3 - per delega – dal magg. gen. Walter B. Smith e dal gen. di brigata Giuseppe Castellano, e reso noto l’8 settembre. Seguirà l’armistizio “lungo” di Malta, firmato il 29 settembre personalmente dal generale americano Dwight D. Eisenhower, comandante in capo Alleato, e dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del Governo italiano.

Dalla resa incondizionata alla cobelligeranza

«La grande speranza, nata un po’ dovunque in Italia dopo la caduta di Mussolini il 25 luglio, di un recupero anche sul piano mondiale con la denuncia dell’alleanza con la Germania e con l’adesione attiva della nuova Italia al campo democratico, anche sul piano militare, appariva un sogno irrealizzabile, confinata com’era la posizione alleata nei riguardi dell’Italia a una mera debellatio, una resa senza condizioni, che l’armistizio di Cassibile puntualmente confermò». Già il Promemoria da allegare alle condizioni di armistizio, datato 18 agosto 1943 e noto come “documento di Québec”, perché redatto durante la conferenza Quadrant a Québec, presenti Churchill, Roosevelt e il premier canadese Mackenzie King, prevedeva che l’Italia doveva arrendersi senza sollevare richieste. Anche l’annuncio del maresciallo Badoglio, nella sua equivoca brevità, sancisce la fine delle ostilità con le forze anglo-americane, ma non fa cenno ai rapporti con le forze germaniche, se non nella frase sibillina di reagire ad «eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza». Troppo poco per quello che gli anglo-americani chiedevano, cioè lo sganciamento e l’attacco alle forze germaniche in tutti i settori. Si rivelò pertanto necessario un altro documento, l’armistizio “lungo” di Malta, dove mutò anche l’orientamento degli Alleati: «Se Cassibile aveva significato solo la capitolazione, quello di Malta indicava la via della redenzione e della cobelligeranza, che il 13 ottobre sarà riconosciuta anche dagli Alleati, in contemporanea con la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania».

Il convegno storico dell’Ispi del 1983

Il 7-8 settembre 1983, a 40 anni dall’armistizio, l’Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (Ispi) organizzò un convegno storico e i virgolettati di cui sopra riprendono quanto scrisse su “Relazioni Internazionali”, periodico settimanale dell’Ispi, il professor Romain H. Rainero, docente dell’Università di Milano e direttore scientifico dell’iniziativa. Ad aprire il convegno fu Giovanni Spadolini, ministro della Difesa del primo governo pentapartito guidato da Bettino Craxi, che si era insediato da poco più di un mese (con Andreotti agli Esteri, Scalfaro agli Interni e Sandro Pertini al Quirinale). Come documentazione “Relazioni Internazionali” pubblicò i testi degli armistizi del 3 e del 29 settembre 1943, il Promemoria di Québec e anche il processo verbale sia di Cassibile che di Malta.