Italia – Settimana del Pianeta Terra

Marche - Parco Archeominerario di Cabernardi

Conoscere Argil, l'uomo venuto dall'argilla, ovvero l'Homo heidelbergensis, oppure visitare la miniera di rame più antica dell'Europa occidentale facendo un viaggio di 5000 anni indietro nel tempo. Camminare sul bordo di un vulcano estinto, inciampare nelle orme dei dinosauri e scoprire che siamo davvero “figli delle stelle”. Sono alcune delle meravigliose esperienze che ci offre il patrimonio geologico dell'Italia e che tutti potremo vivere dal 13 al 20 ottobre, durante la Settimana del Pianeta Terra il cui obiettivo è di avvicinare il pubblico, i giovani in particolare, alle geoscienze, divulgando il patrimonio geologico per ispirare una crescente cultura del rispetto e della tutela del paesaggio.

Il festival delle geoscienze, alla settima edizione, conta oltre 100 “Geoeventi” in tutta Italia, per la maggior parte gratuiti.