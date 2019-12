Tasse, Italia al settimo posto tra i Paesi Ocse. Francia la più tartassata

Andando più indietro nel tempo, per contro, nel 1965 l’incidenza del fisco tricolore era pari al 24,7% del Pil, 0,2 punti sotto la media dei Paesi industrializzati.

L’incremento più rilevante in Corea

Tra i 34 Paesi per cui sono disponibili i dati 2018, il rapporto tra tasse e Pil ha registrato un aumento in 19, per effetto di un aumento nominale delle tasse maggiore dell’aumento nominale del Pil ed è diminuito negli altri 15.

L’incremento più rilevante rispetto al 2017 è avvenuto in Corea (+1,5 punti al 28,4%) per maggiori entrate da tasse societarie dopo un aumento dell’aliquota al 27,5% dal 24,2% e in Lussemburgo (+1,3%), per maggiori entrate da tasse sui redditi sia personali sia societari.

Il calo più ampio è appannaggio degli Usa (-2,5 punti), per effetto delle riforme che hanno abbassato l’aliquota per le società al 25,8% dal 38,9% e hanno ridotto anche il cuneo fiscale sui salari.

Il fisco si è alleggerito anche in Ungheria (-1,6 punti) e in Israele (-1,4 punti al 31,1%). Allungando lo sguardo temporale, il rapporto tasse/Pil del 2018 risulta in aumento in 26 Paesi Ocse rispetto al 2008, con gli incrementi più significativi in Grecia (+6,9 punti) e Repubblica Slovacca (+4 punti). In Italia l’incremento del decennio è contenuto a 0,34 punti, ma sempre su alti livelli.