Italia-Slovenia-Croazia, impegno contro traffico migranti

Impegno comune tra Italia, Slovenia e Croazia sul fronte dei migranti nel contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata transnazionale. È questo uno dei passaggi chiave della dichiarazione di Ancona che verrà firmata stamani dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dai colleghi di Lubiana e Zagabria, nell’ambito della Trilaterale sulla cooperazione dell’Alto Adriatico. Nella dichiarazione congiunta, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, si ribadisce l’impegno a rafforzare il coordinamento in tema di sicurezza marittima, incluso nelle operazione di interventi di emergenza in mare.

Italia-Slovenia-Croazia, cooperazione per lo sviluppo dell’area

Italia, Slovenia e Croazia si impegnano a rafforzare la cooperazione economica. È quanto contenuto nella dichiarazione di Ancona che verrà firmata stamani dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dai colleghi di Lubiana e Zagabria, nell’ambito della Trilaterale sulla cooperazione dell’Alto Adriatico. Nella dichiarazione congiunta, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, si ribadisce l’impegno dei tre Paesi a lavorare congiuntamente per sfruttare appieno il potenziale di crescita e sviluppo dell’area, anche nei settori innovazione e tecnologia (citati il “Big Science Business Forum 2024” che sarà ospitato a Trieste e la creazione di una valle dell’idrogeno); a cooperare strettamente in tema di protezione e sostenibilità dell’eco-sistema adriatico; a valorizzare la cooperazione dei sistemi portuali. Sui temi di politica estera, la dichiarazione di Ancona ribadisce il sostegno all’Ucraina e l’impegno dei tre Paesi a Kiev, anche in ottica di ricostruzione. Sui Balcani Occidentali i tre ministri riaffermano la centralità e del suo processo di integrazione europea, nonché l’esigenza per l’Unione Europea di rafforzare il proprio impegno a sostegno dei Paesi dell’area.