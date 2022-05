Italia sotto attacco hacker, ma mancano 100mila esperti di cyber security

Anche la Pa vulnerabile

A questo quadro vanno aggiunte due problematiche tutte italiane: la scarsa predisposizione culturale, e le dimensioni piccole e medie delle imprese che si riverberano sui budget allocati. Ma anche la pubblica amministrazione sembra essere vulnerabile ed esposta. «A questo proposito il Pnrr, se opportunamente indirizzato, è una straordinaria opportunità per colmare questo gap. Non va mai dimenticato però che la corsa alla digitalizzazione se non contemperata da una solida attrezzatura di contromisure apre le porte a un grande rischio per la sicurezza nazionale».

Tutti i ritardi dell’Italia

Le competenze: l’Italia è molto arretrata su questo fronte. Anche se per l’indice Ue Desi, (il D igital Economy and Society Index sul grado di avanzamento sul digitale), l’Italia ha fatto un balzo dal 25° posto al 20°. «Per quanto riguarda l’indice specifico sul capitale umano però – obietta Palermo – su 27 paesi siamo al 25° cioè al terz’ultimo. Se andiamo a guardare le competenze di base siamo al 42% su una media del 52% Per le competenze avanzate siamo a una media del 22% contro una media del 31%. Solo il 15% delle imprese fa formazione tecnica e anche in questo settore siamo cinque punti sotto la media. Noi abbiamo preso l’impegno di formare un milione di persone in tutto il mondo entro il 2026. E parliamo di formazione certificata.

Non è un caso che in Italia il 30% delle imprese dichiari di avere difficoltà a trattenere i talenti acquisiti. In altri termini è in atto una vera e propria lotta ad accaparrarsi le poche competenze e le migliori risorse. Noi stiamo puntando molto su un progetto che abbiamo battezzato Network security expert che ha otto livelli di certificazione: i primi tre sono di cultura applicata, poi mano a mano che si arriva al livello otto si giunge alle super e mega competenze.

I rischi delle distrazioni

Molte di queste certificazioni le mettiamo a disposizione gratis a istituzioni accademiche, enti no profit e istituzioni governative all’interno di un programma che si chiama Training advancing agenda. Perché le certificazioni? Perché abbiamo verificato che l’81% delle aziende le vuole e perché l’87% delle aziende interpellate dice di avere implementato i piani di formazione per aumentare la consapevolezza informatica al proprio interno. Anche se poi il 52% dei loro capi azienda sostiene di essere soddisfatto dai livelli di consapevolezza raggiunta. C’è veramente da fare tantissimo. Anche perché il 50% delle intrusioni cyber avviene per mera distrazione.