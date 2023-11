Italia sotto la media europea per bambini che frequentano l’asilo: insegue Francia e Spagna

La partita del Pnrr

Interrogata sul periodo che va dal 1° luglio 2022 al 30 ottobre 2023, la banca dati dell’Autorità anticorruzione, guidata da Giuseppe Busia segnala un’accelerazione sul fronte di asili e scuole per l’infanzia. Da Pisa a Marina di Ragusa, da Genova a Grottaglie, i Comuni provano a irrobustire le strutture per i bambini. Ma i sindaci chiedono certezze su fondi e criteri. La partita vale nel Pnrr originario 4,6 miliardi per circa 265mila nuovi posti. L’esito del negoziato con la Commissione Ue sulla revisione complessiva del Piano, di cui fanno parte gli ulteriori 900 milioni promessi, è cruciale per capire se quel target potrà essere mantenuto.

Cosa prevede la manovra

La manovra all’esame del Senato in prima lettura rafforzato il bonus asili nido (il fondo aumenta di oltre 150 milioni di euro). l bonus sarà più ricco per i nuclei con già un minore under 10 e Isee fino a 40mila euro in cui nasca un nuovo bimbo dal primo gennaio 2024: la manovra prevede 2.100 euro aggiuntivi, che portano il beneficio massimo a 3.600 euro, dagli attuali 3mila. Il ddl di Bilancio prevede inoltre un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini che hanno meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l’incremento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di Isee non superiore a 40.000 euro; la misura dell’incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di Isee non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di Isee superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

