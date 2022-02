Italia spaccata in due anche nelle pagelle della Bce sulle banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sistema bancario italiano si conferma sempre più polarizzato in termini di solidità e capacità di presidiare ai rischi. Per usare una metafora ciclistica, è un comparto praticamente spaccato in tre tronconi: con un gruppo di testa, formato da Mediobanca, Intesa Sanpaolo e UniCredit, che si conferma a livelli top in Europa e persino di leadership assoluta, come nel caso di Credem; un “gruppone” centrale, con una manciata di banche - tra cui BancoBpm e Bper - in posizione intermedia ma comunque ...