Italia-Spagna: 5-3 ai rigori. Andiamo in finale, ma che fatica!

È fatta. Siamo a un passo dalla vetta. Domenica 11 luglio torneremo nel tempio del calcio, a Wembley, contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Ma che fatica! Che sofferenza! Che batticuore! Dopo cinque partite in cui abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco, questa volta, pur alla fine vincendo, siamo tornati indietro nel tempo. Come in un brutto film, all'improvviso è sparita la grande bellezza dell'Italia. Anche se poi, a cancellare tutto, è arrivato il lieto fine. Che in un'esplosione di gioia ci ha fatto dimenticare quanto sia stato duro superare questo esame. Il più difficile, il più spinoso. Di certo il più insidioso.

Per aspera ad astra dicevano i latini. Ecco, attraverso le difficoltà siamo arrivati alle stelle. Ma fino a quando Jorginho, con consumata freddezza, non ha realizzato l’ultimo rigore, quella decisivo, la paura non di non farcela ci ha stretto il cuore e ottenebrato la mente. Poi è arrivato l’abbraccio liberatorio e la consapevolezza d’aver compiuto un’impresa che resterà per sempre nella storia del calcio italiano.

Lo stesso Mancini con onestà lo confermerà : «Abbiamo sofferto il palleggio degli spagnoli, giocatori fortissimi, ma lo sapevamo. Però l’Italia ci ha sempre creduto, e questo è stato il suo merito. Ora però c’è un lavoro da finire. Dobbiamo recuperare le forze che ci sono rimaste e giocarci la finale».

L’Italia batte la Spagna ai rigori (5-3) e dopo 9 anni, per la quarta volta, è di nuovo in finale agli Europei. Bello, bellissimo, certo. Ma non è stata la partita che ci eravamo immaginati. Abituati alle trame veloci degli azzurri, e ai rapidi sincronismi della nostra mediana, ci sono bastati pochi minuti per capire che stava succedendo qualcosa di strano. Qualcosa di mai accaduto prima in questo Europeo. E cioè che in questa sfida tra le regine del possesso di palla, la più determinata era la Spagna, abilissima nel giocare compatta e saltare Verratti e Jorginho con una fittissima trama di passaggi.

Luis Enrique ci ha anche fatto una sorpresa cui non abbiamo saputo subito rispondere. E cioè quella di rinunciare a un centravanti classico come Morata per inserire un uomo di manovra in più come Oyarzabal, che già dopo pochi minuti avrebbe potuto portare in vantaggio gli spagnoli. Fortunatamente si è complicato la vita ingarbugliandosi, ma il copione della sfida era già chiaro: la Spagna, pur con le sue sorprendenti ingenuità, e con il suo scarso cinismo, ha conservato la sua vocazione al calcio di dominio, quel calcio della vecchia scuola catalana che, dopo averti ipnotizzato con una rete infinita di passaggi, ti morde come uno scorpione appena abbassi la guardia.