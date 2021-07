Italia-Spagna, su Instagram non c’è partita: vincono le furie rosse

2' di lettura

Non c’è partita. La sfida Italia-Spagna su Instagram vede gli azzurri perdere nettamente contro le furie rosse. Complessivamente, infatti, i 26 calciatori convocati da Roberto Mancini hanno sul social fotografico circa 31 milioni e 500mila follower contro i quasi 65milioni dei 24 atleti utilizzati da Luis Enrique.

È la fotografia scattata per «Il Sole-24 ore» dall'Osservatorio Digitale diretto da Sandro Giorgetti che, oltre a certificare il numero doppio dei follower dei calciatori iberici rispetto a quelli del Belpaese, indica come il più seguito tra gli azzurri è Verratti (5milioni e 500mila follower), il quale ha poco più di un terzo dei fedelissimi che ha invece Morata (13milioni e 400mila), il primo dei calciatori spagnoli. Vediamo meglio nel dettaglio.

ITALIA-SPAGNA: LA SFIDA SU INSTAGRAM

Instagram il social preferito dai calciatori

Dei 26 azzurri convocati da Mancini, 25 (a parte Sirigu) utilizzano il social fotografico, mentre soltanto 13 hanno un account su Twitter e Facebook. Per questo i dati rilevati considerano soltanto Instagram e solo per il numero di follower, a differenza di altre analisi realizzate dove si calcola anche l'engagement (il “coinvolgimento” dei tifosi), ma che qui non vengono tracciati in quanto molti account non sono business.



Alla vigilia della sfida che darà quindi l’accesso a una delle 2 squadre alla finale di domenica 11 luglio a Wembley (che si spera calcisticamente sia disputata dai nostri calciatori), abbiamo voluto allora capire se la “instagramania” azzurra fosse presente soltanto in casa nostra o, per esempio, anche in quella dei nostri prossimi avversari.Il risultato non cambia: qualcuno su Facebook e Twitter ma anche quasi tutti i calciatori spagnoli sono in massa su Instagram. E nel confronto dei follower totali, come detto, non c'è partita: la Spagna doppia l'Italia. E guardando la tabella si nota come i primi 4 calciatori più seguiti su Ig sono tutti spagnoli e soltanto al 5° posto troviamo il nostro Verratti, primo appunto degli azzurri.

Chi sono gli azzurri in vetta su Ig

Entrando nel dettaglio della classifica, dunque, subito dopo al già citato centrocampista del Paris Saint Germain (Psg), troviamo al 2° posto lo juventino Bonucci che ha 4milioni e 500mila follower, seguito nel podio da un altro bianconero, Chiellini (3milioni e 900mila).