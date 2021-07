Italia-Spagna, ultima curva da non sottovalutare

4' di lettura

Calma e gesso, come dicevano gli antichi saggi del calcio. Calma e nervi saldi perchè prima dello sprint conclusivo - quello della finale dell'11 luglio a Londra - abbiamo davanti a una curva piuttosto impegnativa che non ammette distrazioni. Prenderla male è un attimo e, se vai fuori, vai fuori, non c'è possibilità di rialzarti.

La sfida con la Spagna infatti non è scontata. Vero che non è più l’Invincibile Armata che per quasi un decennio ha dominato il mondo calcistico (due Europei e un Mondiale), però la Roja resta sempre una squadra che ci può far male. E che negli ultimi anni, molto spesso a sfavore, ha sempre condizionato il nostro destino. E non ci deve portare fuori strada un dato: che la squadra di Luis Enrique, nel cammino di questo Europeo, ha faticato molto più dell'Italia. Nè insuperbirci perchè gli azzurri hanno travolto la Svizzera mentre gli spagnoli, nonostante fossero in superiorità numerica, con gli elvetici l'hanno sfangata solo ai rigori.

Non vale. Questo Europeo l'ha già dimostrato: ogni partita fa storia a sé. Quindi, anche se l'Italia viene da una splendido successo con i belgi (primi al mondo secondo la Fifa), sarà bene non montarci troppo la testa. Finora non ci è capitato, pur essendo imbattuti da 32 partite e pur avendo vinto cinque partite su cinque di questo torneo. Però troppi applausi, e troppe sirene, possono confondere. In più, anche se Mancini minimizza, non poter disporre dei blitz di Spinazzola, forse il più imprevedibile degli azzurri, può pesare. Lo sostituirà Emerson Palmieri, titolare nel Chelsea dal 2018. È un buon sostituto, ma come dice Mourinho «Spinazzola stava giocando in un modo incredibile».

Prima di affrontare l'ultima curva, partiamo allora da una certezza: siamo tra le prime quattro d'Europa. Un risultato eccezionale. Tre anni fa, usciti dalle ceneri di un mondiale mancato, un risultato simile non l'avrebbe pronosticato nessuno. La nazionale era con la faccia per terra. Al suo punto più basso da almeno mezzo secolo. Aveva esaurito il suo potere attrattivo. Non scaldava il cuore, non faceva simpatia. L'idea comune era che, al massimo, l'Italia portasse a casa qualche risultato utile. Che di riffa o di raffa, con un gol in contropiede o un episodio fortunato, salvassimo la pelle. Non c'era gioco, non c'era un gruppo, non c'era orgoglio.

Ora è tutto cambiato. In modo radicale. A parte la lunghissima striscia di risultati utili, quello che ora c'è, e che ci tutti ci invidiano, è la nostra identità vincente. Lo si è visto anche col Belgio, dove pure nella ripresa la partita avrebbe potuto girare male. E dove pure ci sono stati degli errori (l’ingenuo fallo del rigore di Di Lorenzo, la scarsa incisività di Immobile). Piccole grandi manchevolezze che però non ci hanno mai fatto cambiare atteggiamento. Quell'atteggiamento che è diventato il nostro biglietto da visita: gioco veloce e filtrante, pressing alto, possesso di palla, sicurezza dei propri mezzi. Questo traguardo ormai è stato raggiunto. Non c'è curva che tenga. E questo è un dato di base che nessuna Spagna può più toglierci.