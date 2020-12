«Italia strategica per student housing e logistica. Pronti a investire ancora» Mario Pellò, head of Italy di Nuveen real estate, illustra i piani per il 2021 e specifica che ci sono sul piatto nuovi investimenti. Il nostro Paese già conta due miliardi di asset nel portafoglio internazionale del colosso immobiliare e ci sono sul piatto altri 250 milioni. di Evelina Marchesini

Mario Pellò, head of Italy di Nuveen real estate, illustra i piani per il 2021 e specifica che ci sono sul piatto nuovi investimenti. Il nostro Paese già conta due miliardi di asset nel portafoglio internazionale del colosso immobiliare e ci sono sul piatto altri 250 milioni.

5' di lettura

L'Italia è una location di investimento importante per i giganti del real estate. È il caso di Nuveen real estate, che conta già due miliardi di investimenti nel nostro Paese e che ha intenzione di incrementare ulteriormente tale quota nel 2021, indipendentemente dalla crisi sanitaria, che non ha fermato la strategia espansiva della società. Tra logistica e living ci sono già sul piatto 250 milioni di euro per l'Italia. A parlarne in esclusiva con Il Sole 24 Ore è Andrea Pellò, Head of Italy di Nuveen re. «Su 125 miliardi di dollari di real estate a livello globale della società _ spiega Pellò _ due miliardi di euro sono in Italia, il che dimostra l'evidente interesse per il Paese», dice.

Quali saranno i prossimi investimenti?

Loading...

Nuveen real estate continuerà a investire in logistica, con il secondo fondo paneuropeo dedicato, dopo che il primo è stato completamente investito e ha effettuato l'ultimo acquisto in Italia lo scorso febbraio. Siamo proprio in fase di contrattazione di un portafoglio in Italia, che speriamo di chiudere entro la fine dell'anno.

La logistica è dunque un settore privilegiato per gli investimenti in Italia?

Oggi siamo concentrati, anche a livello globale, su logistica e living in senso allargato. E il residenziale ci interessa molto, ora finalmente anche in Italia. Un anno e mezzo fa abbiamo siglato una joint venture paneuropea proprio per investire in studentati, con Value One, del valore di 600 milioni, per lo sviluppo di studentati. Un settore in cui in Italia ora siamo particolarmente attivi. Pur avendo firmato un solo progetto, ne stiamo portando avanti altri due esattamente in questo periodo, anche se la complessità dello sviluppo immobiliare nel nostro Paese non aiuta.