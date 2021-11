Italia troppo timida nell’insurtech, a partire dalle startup

Ascolta la versione audio dell'articolo

Investimenti che potranno arrivare a un totale quintuplicato nel corso del 2021, ma limitati a qualche centinaia di milioni di euro contro valori che superano ampiamente il miliardo: è questo l'ordine di grandezza che fa la differenza del nostro Paese rispetto ai competitor europei.



I numeri parlano di un trend positivo per gli investimenti in insurtech in Italia nel 2021: 80 milioni di euro nel solo terzo trimestre, contro i 60 milioni dei primi sei mesi e stime per oltre 100 milioni nel quarto...