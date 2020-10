Italia ultima nell’Ue per il divario tra donne e uomini nel lavoro. Recovery «occasione irripetibile»

Come aggredire le disuguaglianze

Guerra ne è convinta: ora o mai più. Il Recovery Plan è lo strumento per affrontare i divari, a partire dal potenziamento dei servizi di cura, asili nido in primis (la quota di bambini presi in carico dal pubblico raggiunge appena il 12,5%). «Il Governo intende muoversi in questa direzione», ha confermato la sottosegretaria. «E vuole anche prevedere che i processi di definizione e successiva valutazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza includano il più possibile valutazioni degli impatti di genere, accanto a quelli già previsti per la transizione ecologica e la trasformazione digitale». Il rafforzamento dei servizi pubblici di cura «può produrre impatti positivi attraverso tre canali: l’alleggerimento dei carichi tradizionalmente gestiti nella sfera familiare, la maggiore domanda in un settore, quello della cura, ove è più alta la presenza femminile, la riduzione dei forti divari di opportunità di assistenza ed educazione che caratterizzano il nostro Paese».

«Valutare l’impatto di genere nel Recovery Plan»

Uno sforzo appare cruciale. Anche perché finora poco si è fatto. Sul totale di 720,2 miliardi di euro della spesa impegnata nel 2019, esclusa quella per il personale, le spese nel bilancio dello Stato mirate a ridurre disuguaglianze di genere sono stimate nell’ordine dello 0,3% (2,17 miliardi) e concentrate in pochi ambiti. Ma introdurre la valutazione dell’impatto di genere nel Recovery Plan sarebbe un enorme passo avanti: favorirebbe la costruzione di indicatori disaggregati di genere, «da utilizzare anche in futuro nella valutazione sia ex ante sia ex post di tutte le politiche pubbliche». E farebbe sì che gli obiettivi di uguaglianza fossero presi in carico in tutti gli interventi settoriali, «compresi quelli che non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico». Succederà?