Italia-Usa, Confindustria apre una sede di rappresentanza a Washington

Leonardo come ambasciatore del saper fare e dell'ingegno italiano, una sede di Confindustria a Washington per rafforzare i legami economici, culturali e strategici tra l'Italia e gli Usa. «Sempre più gli Stati Uniti avranno un ruolo importante, siamo un'economia di trasformazione, basata sulle esportazioni. Gli Usa sono il nostro primo partner extra europeo, il secondo al mondo, in una fase in cui Germania e Francia stanno rallentando», sono state le parole di Carlo Bonomi, durante l'inaugurazione della sede dell'associazione, al 1025 di Connecticut Avenue, nel cuore finanziario della capitale statunitense, a pochi passi dalla Casa Bianca e dalle grandi istituzioni internazionali, come Banca Mondiale, Fondo Monetario e Camera di Commercio americana.

Progetto “Confindustria nel mondo”

Un ulteriore tassello del progetto “Confindustria nel mondo”, che si è avviato con le sedi di Kiev e Singapore, nei mesi scorsi, e proseguirà all'inizio del prossimo anno con il Brasile. «Rafforziamo la nostra rappresentanza e capacità di penetrazione negli Stati Uniti, snodo nevralgico delle più importanti scelte a livello geoeconomico», ha continuato Bonomi.La missione, di tre giorni, si conclude oggi 22 giugno.

Tre obiettivi

«Quando l'abbiamo pensata avevo tre obiettivi: il primo era inaugurare la mostra di Leonardo da Vinci, lo abbiamo pensato come il nostro ambasciatore, sono già cominciate le prime visite. Il progetto di aprire un ponte sociale con gli Usa è già in essere», ha spiegato Bonomi, riferendosi all'esposizione di 12 fogli del Codice Atlantico di Leonardo, organizzata da Confindustria e curata da monsignor Aberto Rocca, direttore della Pinacoteca della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, alla Martin Luther King JR Memorial Library, dal titolo “Imagining the future. In the mind of an italian genius”. Il secondo, ha continuato il presidente di Confindustria, «iniziare una serie di relazioni con le rappresentanze più importanti americane e internazionali. Il terzo aprire la sede».Una scelta che l'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, che ha tagliato il nastro insieme a Bonomi all'inaugurazione degli uffici di Confindustria, ha definito «opportuna e tempestiva, in questa fase in cui emerge più che mai la necessità di investire nel rapporto tra alleati e partner fidati e di consolidare le catene del valore nei settori prioritari, a partire da quelli strategici».

Partnership Italia-Usa forte

L'ambasciatrice ha anche sottolineato che l'apertura della sede avviene in un momento in cui la partnership economica tra Italia e Usa è particolarmente forte, come dimostrano i dati dell'interscambio bilaterale e gli investimenti italiani in Usa. «L'ufficio di Confindustria – ha sottolineato Zappia – potrà assicurare un accordo costante con le controparti americane a livello istituzionale e associativo e sarà un punto di riferimento per le oltre 3.500 imprese a capitale italiano presenti sul territorio degli Stati Uniti.

La sede

La sede potrà contribuire ad accelerare processi innovativi che vedono protagoniste le imprese italiane e potrà aiutarle a cogliere le opportunità che derivano dal rapporto con le importanti istituzioni finanziarie e internazionali presenti, Banca Mondiale, Fondo monetario, Banca Interamericana di sviluppo».Opportunità sottolineate ulteriormente da Bonomi: «la nostra scelta giunge in un momento decisivo per gli equilibri transatlantici, nel 2024 infatti in Ue e Usa si terranno le elezioni politiche, due appuntamenti cruciali in cui l'Italia avrà un ruolo determinante nel connettere le nuove leadership.