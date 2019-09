«Italia Viva»: la lista dei (primi) 41 parlamentari che seguono Renzi Provenienti soprattutto dal Pd (38 parlamentari), nel nuovo schieramento sono approdati anche esponenti di altre forze politiche minori, come Psi, Forza Italia, e Civica Popolare. Ma «altri sono in arrivo» ed entro la Leopolda, la kermesse politica lanciata da Renzi nel 2010 in programma a Firenze dal 18 al 20 ottobre prossimi, «arriveremo ad una cinquantina» assicurano fonti renziane

Matteo Renzi, da Prodi all'uscita dal Pd

Oltre 40 tra senatori e deputati pronti a imbarcarsi nell'avventura di "Italia Viva", il nuovo partito lanciato dall'ex presidente del Consiglio dem Matteo Renzi. Provenienti soprattutto dal Pd (38 parlamentari), nel nuovo schieramento sono approdati anche esponenti di altre forze politiche, come Psi, Forza Italia, e Civica Popolare. Ma «altri sono in arrivo» ed entro la Leopolda, la kermesse politica lanciata da Renzi nel 2010 in programma a Firenze dal 18 al 20 ottobre prossimi, «arriveremo ad una cinquantina» assicurano fonti della nuova formazione.

I (primi) 15 senatori di "Italia Viva"

Oltre al leader, Matteo Renzi, a Palazzo Madama la squadra di "Italia Viva" sarà composta da Teresa Bellanova; Francesco Bonifazi; Eugenio Comincini; Giuseppe Cucca; Davide Faraone; Laura Garavini; Nadia Ginetti; Leonardo Grimani; Ernesto Magorno; Mauro Maria Marino; Daniela Sbrollini e Valeria Sudano. Da conteggiare nel gruppo anche Donatella Conzatti (proveniente dalle fila di Forza Italia) e Riccardo Nencini (presidente del Partito Socialista Italiano, proveniente dal Gruppo Misto).

I 26 deputati al seguito di Renzi

A Montecitorio il "partito di Renzi" può contare su Lucia Annibali; Michele Anzaldi; Maria Elena Boschi; Nicola Carè; Matteo Colaninno; Camillo D'Alessandro; Vito De Filippo; Mauro Del Barba; Marco Di Maio; Cosimo Ferri; Silvia Fregolent; Maria Chiara Gadda; Roberto Giachetti; Gianfranco Librandi; Luigi Marattin; Gennaro Migliore; Mattia Mor; Sara Moretto; Luciano Nobili; Lisa Noja; Raffaella Paita; Fabio Portas; Ettore Rosato; Ivan Scalfarotto e Massimo Ungaro. Nel gruppo anche Gabriele Toccafondi, proveniente dal Gruppo Misto/Civica Popolare.