Italia Viva, Renzi: appoggio totale al governo, si vota a fine legislatura Matteo Renzi aprendo la prima Assemblea nazionale di Italia Viva a Roma ha sottolineato il bisogno «di stabilità, non di immobilismo». E ha aggiunto: «Rispettiamo Conte ma non è leader progressista» di Andrea Gagliardi

Scontro sulla prescrizione. Bonafede: Renzi isolato. Lui replica

2' di lettura

«A Iv servono tempo, un ideale e un buon governo. I primi due ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi. Tempo: si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si

vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno». Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la prima Assemblea nazionale di Italia Viva a Roma.

Renzi: appoggio totale al governo

Quanto all’ipotesi ventilata che il partito intenda passare

all'appoggio esterno al governo, Renzi ha smentito e dichiarato: «Si discute che tipo di appoggio dare al governo. Appoggio totale affinché il governo vada avanti, con Bellanova, Bonetti, Scalfarotto». Anche il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, ha tagliato corto: «Stiamo lavorando per il Paese, per le cose che deve fare questo governo, e la prima che deve fare è dare un grande impulso all'economia. Abbiamo bisogno di più posti di lavoro e di un'economia che riparta»

«Rispettiamo Conte ma non è leader progressisti»

«Noi abbiamo molto rispetto del Presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti. Incoraggiamo il premier a fare delle scelte. Questo giudizio non arriva però a farne il leader dei

progressisti del mondo» ha aggiunto Renzi, che ha chiosato: «Abbiamo bisogno di stabilità, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare».

Al via a Cinecittà la prima Assemblea nazionale

«Buon governo vs populismo»: è questo il titolo della prima Assemblea nazionale di Italia Viva che si è aperta con la relazione introduttiva di Renzi. L’evento impegnerà i delegati provenienti da tutta Italia per

tutto il pomeriggio di oggi e per la mattina di domani. Anche la

chiusura è affidata a Renzi. L'Assemblea si svolge nello Studio 10 di Cinecittà.



