#Italialive, grido d’allarme dell’industria degli eventi L’industria degli eventi e della live communication lancia un grido di allarme: servono aiuti concreti alle aziende e un piano di ripartenza. A rischio 570mila posti di lavoro di Andrea Biondi

3' di lettura

A rischio, vero, c’è una industry da 570mila occupati. Del resto fra eventi cancellati, disdette, rinvii, riprogrammazioni, il settore degli eventi rischia di pagare un prezzo non più recuperabile dallo stop causato dall’emergenza coronavirus. È per questo che agenzie, associazioni e imprese del mondo degli eventi, dei congressi e della Live Communication hanno inviato una lettera aperta al premier e al Governo con richieste, dettagliate, per fermare una deriva in cui il settore rischia di arenarsi senza possibilità di risalita.

Sono toni allarmati quelli utilizzati dagli operatore del settore riuniti sotto l’hashtag #ItaliaLive, progetto nato proprio per portare all'attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni una grave crisi economica e sociale che sta attraversando il settore.

«Primi a doverci fermare, ultimi a ripartire», si segnala nella lettera. E del resto, è sotto gli occhi di tutti che il lockdown ha impattato come uno tsunami sul settore degli eventi e della live communication che anima alle prese con il più grande e improvviso stop che il settore abbia mai sperimentato, non risparmiando nessuna area del Paese.

I numeri sono eloquenti: ogni anno in Italia vengono organizzati più di un 1 milione di piccoli e grandi eventi, che occupano il 40% delle stanze degli alberghi, garantendone la sopravvivenza. L’Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore dei business event. L’indotto genera 65,5 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro all’anno, attraverso 569 mila addetti (agenzie, service audio video luci, allestitori, catering, sedi congressuali, interpreti, artisti e tutte le maestranze connesse).

In questo quadro, si stima che la perdita economica per questo settore, solo nel primo mese, abbia superato i due miliardi di euro, che oltre il 30% degli eventi in programma nel 2020 sia stato cancellato e che la partenza non si possa prevedere se non prima di ottobre 2020 nel migliore dei casi.