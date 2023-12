Italian Champions, ecco i titoli che battono il mercato a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forte presenza sui mercati esteri, capacità di aumentare i ricavi e ampliare i margini crescendo sia in maniera organica sia attraverso fusioni e acquisizioni, azionisti di riferimento con matrice famigliare o imprenditoriale. Questi i principali connotati che vanno a formare l’identikit delle «Italian Champions», le quaranta aziende quotate a Piazza Affari con capitalizzazione superiore a miliardo di euro in grado di battere sistematicamente il resto mercato nel corso degli ultimi dieci anni.

La classifica decennale

A selezionarle è stata Equita, che torna a pubblicare un apposito report a cinque anni di distanza da un analogo studio in vista della conferenza dedicata alle società più brillanti di Borsa italiana in programma oggi e domani a Milano, dopo l’edizione organizzata a Francoforte il 27 settembre, a Londra il 13-14 settembre e a Parigi il 15 giugno. Da Sesa, con un rendimento addirittura del 987% nel decennio 2013-2023 (27% annuo medio composto) a Saras (+126%), il paniere risulta adesso più equilibrato tra grandi società (21 titoli sono inclusi nel Ftse Mib) e small e mid cap (19 invece nel Ftse Mid) e presenta una concentrazione relativamente maggiore di appartenenti ai settori industriale, utilities, consumer e tecnologico.

LA TOP TEN DI PIAZZA AFFARI

Rispetto al 2018, nota Equita, la capitalizzazione media delle prime dieci per performance è addirittura triplicata, passando da 4 a 12 miliardi di euro, essenzialmente grazie all’arrivo di due grossi calibri quali Stellantis e StMicroelectronics. Oltre alle conferme di Recordati e Amplifon - entrambi legati al settore healthcare - e di Reply, la Top Ten ha visto l’ingresso anche di un’industriale come Interpump, di una protagonista del settore delle energie rinnovabili quale Erg, della fintech Mutuionline e dell’operatore finanziario Tip, che ha varcato la barriera del miliardo di capitalizzazione.

Nel complesso, le Italian Champions hanno registrato fra il 2013 e il 2023 una crescita media annualizzata del 7% per i ricavi e di addirittura il 24% per gli utili, confermando una forte vocazione all’export che rappresenta mediamente oltre il 60% del fatturato. Sotto l’aspetto dell’assetto societario, 8 su 10 fra le Top Ten mantengono come azionista di riferimento l’imprenditore o la famiglia di fondatori, ma con strutture di controllo meno rigide rispetto al passato, visto che oggi solo nel 30% di queste aziende il socio principale detiene oltre 50% del capitale. Per nove su dieci delle società analizzate, segnala ancora Equita, la capacità di acquisire e integrare aziende rappresenta una spinta essenziale alla crescita, mentre al tempo stesso è aumentata la tendenza a diversificare le fonti di approvvigionamento di credito: il 60% dei titoli del paniere ha fatto ricorso al mercato dei capitali, contro il 20% nel 2018.

Le valutazioni a sconto

Le qualità finora indicate non sono però valse a garantire un’espansione delle valutazioni, che anzi risultano più compresse rispetto al 2018 con un rapporto prezzo/utili medio del paniere di 15 contro i 18 di cinque anni fa e uno sconto rispetto ai titoli comparabili internazionali che prima non emergeva. Il fenomeno è in parte condiviso con il resto del Continente: «La generale riduzione della propensione al rischio, dovuta alla situazione internazionale e allo shock energetico, ha portato i grandi investitori istituzionali a premiare le aziende Usa rispetto a quelle europee che sono ritenute più vulnerabili al costo delle materie prime e anche ai riflessi delle recenti tensioni geopolitiche», riconosce Domenico Ghilotti, co-responsabile dell’ufficio studi di Equita.