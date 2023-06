Italian Council 12: oltre 2 milioni di euro per i 63 vincitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Supera i 2 milioni di euro (2,16 milioni circa ) l'ammontare complessivo che premia i 63 vincitori per i progetti culturali di produzione, promozione e sostegno all'arte contemporanea della dodicesima edizione dell'Italian Council, a fronte di 181 candidature. Diversi gli ambiti di applicazione ma la quota del finanziamento complessivo più consistente è destinata ai progetti degli 11 finalisti dell'Ambito 1, Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte Sezione I che, complessivamente, hanno ricevuto 934 mila euro a fronte di un costo totale dei progetti pari a 1,120 milioni di euro e una richiesta totale di finanziamento pari a circa 895 milioni di euro.

Il progetto con il punteggio più elevato (97) è «The Falcon of Karachi» dell'artista Elisa Caldana (nata nel 1986) che ha ricevuto 90 mila euro e ha come capofila e partner la Stichting Van Eyck (Maastricht, Paesi Bassi) e quale museo di destinazione il Macte di Termoli. L'artista lavora principalmente con scultura, performance, film e scrittura. L’architettura, gli spazi pubblici, i monumenti e l’identità collettiva sono temi ricorrenti nel suo lavoro e ad oggi le sue opere sono entrate nelle collezioni pubbliche permanenti del MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, del MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma e della Städelschule Portikus e.V di Francoforte. Due i progetti che hanno ricevuto l'ammontare maggiore (110 mila euro cadauno): “Alessio” di Nico Vascellari che andrà al Museo Novecento di Firenze e «The Big Artchive» degli artisti Perino & Vele destinato al Real Sito di Carditello, San Tammaro (CE).

Loading...

Per l'Ambito 2, sezione 2 (Promozione internazionale di artisti, curatori e critici ) che stabilisce il Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera sono stati premiati quattro progetti per un ammontare complessivo di 294 mila euro. Tre i progetti che hanno ricevuto 79 mila euro e tra questi quello dell'artista Diego Marcon, «Have You Checked the Children», per una solo exhibition alla Kunsthalle Basel, Basilea (CH). Costo totale del progetto 141.842 euro.

Per i progetti Ambito 2 - Sezione III (Contributo per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o a una mostra collettiva presso un'istituzione culturale straniera) sono stati destinati 66.450. Tra i progetti premiati «Mapping NFT's Revolution» dell'artista Mauro Martino che sarà presentato all'Ars Eletronics Festival di Linz in Austria con ente proponente MEET Digital Communication che ha ricevuto 30 mila euro.

Nessun candidato è stato ammesso al finanziamento per l'Ambito 2 - Sezione IV (Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore (guest curator) a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un'istituzione culturale straniera) in quanto nessuno dei progetti presentati ha ottenuto il minimo punteggio di 70 (settanta) su 100 (cento) per essere considerati idonei al finanziamento.