Italian Council 9 premia 37 progetti Grazie a 1,9 milioni di euro riconoscimenti a produzioni, acquisizioni, mostre, manifestazioni e pubblicazioni internazionali, residenze e borse di studio, 204 le candidature. Dal 2017 stanziati 10.096.157 euro complessivi di finanziamento di Marilena Pirrelli

Grazie a 1,9 milioni di euro riconoscimenti a produzioni, acquisizioni, mostre, manifestazioni e pubblicazioni internazionali, residenze e borse di studio, 204 le candidature. Dal 2017 stanziati 10.096.157 euro complessivi di finanziamento

3' di lettura

Con un finanziamento complessivo 1.991.852 euro sono 37 i progetti premiati – produzioni, acquisizioni, mostre, manifestazioni e pubblicazioni internazionali, residenze estere e la novità delle borse di studio – dell'ultimo bando Italian Council, che si è chiuso lo scorso 30 settembre: la nona edizione ha registrato il più ampio numero di vincitori a fronte del più ampio numero di candidature di sempre, che sono state 204. La Commissione di valutazione di Italian Council 9 , che ha assegnato i finanziamenti e che sarà in carica sino al 2021, è stata presieduta da Fabio De Chirico per la Direzione Generale Creatività Contemporanea e composta da Bartomeu Marí Ribas, critico e curatore; Marco Scotini, critico, curatore e direttore del dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali della NABA , Nuova Accademia di Belle Arti, Milano; Claudio Varagnoli, architetto e docente all'Università di Chieti , presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l'Arte e l'Architettura contemporanee del MiBACT ; Angela Vettese, storica dell'arte, critica e docente allo IUAV di Venezia.

Gli ambiti previsti dal bando sono tre e questi i premi assegnati:

- Incremento di pubbliche collezioni: 13 progetti vincitori di cui due acquisizioni di opere di artisti italiani realizzate negli ultimi 50 anni e 11 nuove produzioni di artisti italiani viventi. Le opere prodotte o acquisite andranno a incrementare le collezioni di musei statali, regionali, provinciali e civici italiani. Poiché la missione di Italian Council è promuovere l'arte italiana a livello internazionale, ogni progetto prevede una fase di presentazione del lavoro all'estero, attraverso esposizioni, screening, talk o incontri in una istituzione pubblica o privata non profit attiva nell'ambito dell'arte contemporanea.

Loading...

- Promozione internazionale di artisti, curatori e critici: 13 progetti vincitori di cui quattro mostre, tre partecipazioni a manifestazioni internazionali, sei pubblicazioni internazionali. L'obiettivo è dare la possibilità agli artisti italiani di accedere alla scena internazionale anche coinvolgendo critici e curatori italiani. I progetti editoriali costituiscono un'opportunità per fare conoscere al mondo artisti, protagonisti, vicende specifiche e tematiche dell'arte italiana contemporanea. Per questo motivo viene richiesta una promozione e diffusione editoriale internazionale adeguata tramite editori internazionali, distribuzione in biblioteche specializzate, presentazioni in sedi istituzionali.

- Sviluppo dei talenti: 11 progetti vincitori di cui due residenze estere, nove borse di studio per il sostegno della ricerca di artisti, curatori e critici. La novità di Italian Council 9 è l'introduzione di borse di studio che, insieme alle residenze all'estero, sostengono la ricerca di artisti, curatori e critici italiani all'estero. I progetti supportati dalle borse di studio annuali sono mirati allo sviluppo formativo e concettuale e all'evoluzione della ricerca e della pratica artistica, critica e curatoriale su tematiche attuali che possono essere sviluppate solo con un confronto internazionale.

Italian Council / I progetti vincitori Visualizza

Cos’è Italian Council

È il programma di sostegno, promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale creatività̀ Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività̀ Culturali e per il Turismo . Il programma finanzia ogni anno progetti culturali volti alla promozione, produzione, conoscenza, diffusione della creazione contemporanea italiana in Italia e all'estero nel campo delle arti visive. I progetti possono riguardare nuove produzioni, acquisizioni, mostre personali all'estero, partecipazioni a manifestazioni internazionali e pubblicazioni internazionali. Italian Council sostiene anche residenze all'estero e, dal 2020, anche la ricerca di artisti curatorie critici tramite borse di studio (grant).

Dal 2017 al 2020 si sono svolte nove edizioni del bando Italian Council e sono stati stanziati 10.096.157,70 euro complessivi di finanziamento. Le candidature provenienti da tutto il mondo sono state 599.