Italian Delights, più tipicità regionali all’estero con temporary store ed ecommerce

La sua filosofia è sempre stata quella di dare spazio ai piccoli produttori locali, quelli che non arrivano sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, che mantengono le caratteristiche della tradizione artigiana e rispecchiano le tipicità dei loro territori. Una formula che ha già convinto oltre 20mila clienti. In Europa, soprattutto nei Paesi del Nord. Ma non solo: anche negli Usa, in Giappone e in Kuwait. Nell'area del Golfo ha appena venduto 600 chili di formaggio.

Adesso Italian Delights si prepara ad aprire il primo temporary store ad Arona, sul lago Maggiore, per intercettare altri turisti stranieri che dopo aver degustato durante le vacanze le eccellenze del food italiano cercano un canale di approvvigionamento per quando tornano a casa. «Si chiamerà Il Negozietto e sarà ispirato al concetto della vecchia bottega», dice Nikas Bergaglio, fondatore e ceo dell'azienda piemontese, market place che dopo essersi concentrato sui prodotti tipici dell'alto Piemonte (prima fase della sua vita, quando si chiamava Piedmont Delights) ha ampliato l'offerta all'enogastronomia di qualità di Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna e si prepara a espandersi a tutte le altre regioni italiane.

«Il nostro obiettivo è quello di crescere investendo su marketing e pubblicità, cercando di connettere le persone con i maestri del gusto italiani», spiega Bergaglio. In cantiere – le aperture sono previste entro i prossimi due o tre anni - ci sono già anche temporary store nel Regno Unito, in Danimarca, in Germania, Svezia e Olanda. Vale a dire i Paesi dai quali proviene la maggior parte della domanda.

Il fatturato dell'azienda, che oggi tocca i 600 mila euro, è infatti generato per l'80% dalle vendite all'estero. Con gli investimenti previsti Italian Delights punta a sfondare quota 1 milione entro la fine di quest’anno. Oggi questa piccola impresa che ha scelto di scommettere sulle tipicità può contare su una rete di 142 piccoli produttori, propone più di mille prodotti enogastronomici, tra vino, pasta, salumi, formaggi, e si colloca su una fascia medio-alta di mercato.

I criteri di selezione dei produttori sono rigidi: non devono essere presenti nella Gdo, devono rappresentare le caratteristiche del territorio in cui operano, proteggere i valori dell'artigianalità. Niente grandi brand, insomma. E ogni proposta è accompagnata dalla narrazione, attraverso fotografie e video-reportage, dell'area da cui provengono i prodotti in vendita.