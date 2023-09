Italian Energy Summit 2023: le sfide della transizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Che ruolo giocano i principali attori del settore energetico per rilanciare l'economia del Paese? Quali sono le strategie messe in atto dai Paesi dell'Ue tese a fronteggiare uno scenario energetico completamente trasformato dal conflitto in Ucraina che ha involontariamente accelerato la transizione energetica? Che impatto avrà il PNRR nel rendere il nostro sistema energetico più sicuro e sostenibile? Sono alcune delle domande alle quali proverà a rispondere l'Italian Energy Summit organizzato da 24 ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che si terrà il 27 28 settembre nella doppia formula in presenza presso la Borsa Italiana a Milano e in diretta streaming su 24oreventi.ilsole24ore.com/italian-energy-summit-2023.

Il sistema energetico italiano

Mercoledì 28 settembre alle ore 9 la prima giornata dell'Italian Energy Summit sarà dedicata al tema “Indipendenza e sostenibilità del sistema energetico come leva di crescita economica per le imprese italiane”. I lavori, aperti dal presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone e dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, vedranno il primo intervento da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che interverrà sul tema “L'Italia e la transizione energetica”. A seguire un'analisi su “Le sfide future tra efficienza energetica e sostenibilità” condotta da Stefano Besseghini (Presidente ARERA) e un intervento del Vicepresidente BEI, Gelsomina Vigliotti, su “Economia circolare, rinnovabili e tecnologia innovativa: il centro della competitività italiana”. Chiuderà il primo giro di relatori Francesco Gagliardi, Partner KPMG, Head of Energy che parlerà di “Transizione energetica in Italia un anno dopo, fra sicurezza, sostenibilità ed efficienza”.

Loading...

Lo scenario della transizione

riA seguire, una serie di interviste ai top player ed ai maggiori rappresentanti del comparto energetico che aiuteranno ad analizzare lo scenario della transizione energetica verso l'obiettivo “emissioni nette zero” nel 2050. Interverranno: Claudio Descalzi, ceo Eni, Nicola Lanzetta Direttore Italia Enel, Stefano Venier, ceo Snam, Massimo Battaini, ceo-designate Prysmian Group, Stefano Granella, chief strategy & growth A2A, Paolo Gallo, ceo Italgas, Paolo Luigi Merli, amministratore delegato ERG, Fabrizio Palermo amministratore delegato e direttore generale Acea, Alessandro Puliti, ceo Saipem, Luca Dal Fabbro, Presidente Iren, Alessandro Bernini, ceo Maire Group.

La prima sessione di lavori dell'Italia Energy Summit si concluderà con tre focus: il primo, dedicato al tema “Il ruolo chiave dei gasdotti di interconnessione per la sicurezza energetica del Paese: l'esempio di Tap”, vedrà l'intervento di Luca Schieppati, Managing Director Tap; a seguire Marco Marsili, Country Chair Shell Italia, porterà il punto di vista di un player internazionale e a chiudere Paolo Arrigoni, presidente Gse, interverrà su “Il ruolo del Gse nella transizione energetica”.

Il pomeriggio si aprirà con un focus sul tema “Dal presente al futuro: le sfide emergenti per la transizione energetica” a cura di Laura Alice Villani, Managing Director e Senior Partner BCG. Camilla Benedetti, Presidente ABS Acciaierie e Vice Presidente Gruppo Danieli, Dina Lanzi, Head of Technology Development Snam, Lucia Visconti Parisio, professoressa Ordinaria di Scienza delle Finanze, Università di Milano-Bicocca si confronteranno in una tavola rotonda dal titolo “Dal manufatturiero alla mobilità. le nuove frontiere dell'energia e della decarbonizzazione”.