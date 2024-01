Italian Exhibition Group cresce in Asia e acquisisce tre fiere nel settore food

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue la crescita all’estero di Italian Exhibition Group, avviata ormai quattro anni fa per portare nei quattro continenti le principali manifestazioni fieristiche del gruppo o realizzarne di nuove negli ambiti industriali di specializzazione, come previsto dal piano strategico di sviluppo. Questa volta la novità riguarda il continente asiatico: IEG Asia ha infatti acquisito le fiere del settore food&beverage Speciality Food & Drinks Asia, Speciality Coffee & Tea Asia e Food2Go da Montgomery Asia.

Un’operazione strategica, che rafforza l’impegno di IEG Asia a contribuire al panorama F&B di Singapore e dei mercati Asean.I tre eventi si svolgeranno infatti in contemporanea - dal 26 al 28 giugno 2024 presso il Sands Expo & Convention Centre di Singapore - e si affiancheranno all’attesissima edizione inaugurale di Sogep Asia, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione, Caffè e Tè artigianali di IEG, che si terrà in concomitanza con la 5a edizione di Restaurant Asia, il Salone Internazionale della Ristorazione, della Cucina e delle Attrezzature e Forniture Culinarie.

Negli obiettivi degli organizzatori, questa fusione segnerà un momento importante per l’industria F&B, dato che si tratta di un evento molto specializzato e concentrato, in modo da soddisfare le diverse esigenze del settore, in un unico momento e in un unico luogo, rivolgendosi sia ai grandi player del settore, sia alle start-up. La convergenza di tutti gli aspetti del mondo food&beverage aprirà un ventaglio di occasioni sulle ultime tendenze e le innovazioni anche con una piattaforma dinamica per il networking e la collaborazione attraverso incontri, conferenze e seminari, masterclass e dimostrazioni.

L’appuntamento di Singapore sarà rafforzato da un programma di hosted buyer “Buyer X”, progettato per facilitare interazioni, partnership e opportunità di business a livello internazionale.

Gli operatori del settore, gli espositori e i visitatori avranno a disposizione un’esperienza pensata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del panorama F&B.