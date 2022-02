Italian Insurtech Association (IIA): una riflessione sul Global Risk Report 2022 del World Economic Forum (WEF)

Fondamentale diventerà nei prossimi anni il contributo della space economy: i satelliti in orbita possono fornire dati in tempo reale sui cambiamenti atmosferici in atto e aiutare l'industria assicurativa a sviluppare nuovi prodotti basati su questi nuovi parametri. Alla base di tutto questo deve esserci tuttavia la capacità di quantificare i sinistri derivanti da tali calamità per poter creare polizze adeguate. Infine, sarà necessario sviluppare prodotti assicurativi dedicati per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che permettano indennizzi su base di performance e di business interruption, per dare maggiore resilienza a un settore che diventerà sempre più predominante nell'economia globale dei prossimi anni.

Altro tema che preoccupa fortemente gli intervistati è quello della cyber sicurezza. Secondo l'ultimo Rapporto Clusit nel 2021 si sono registrati 170 attacchi informatici al mese, contro una media di 156 nel 2020. Il danno economico del cyber crime ha raggiunto così intorno ai 6 trilioni di dollari solo lo scorso anno. Gli attacchi informatici hanno colpito in maniera indistinta privati cittadini ed enti pubblici, con casi di rilevanza internazionale capaci di causare ingenti conseguenze sia sul piano economico che su quello diplomatico.

L'utilizzo sistematico di tecnologie sempre più avanzate in ogni ambito delle nostre vite comporterà ovviamente nuovi rischi. Pensiamo al settore della mobility. Dal report sulla mobilità 2031 realizzato da EY IIA - Italian Insurtech Association emerge che il pericolo maggiore collegato alla cyber security è legato alle vulnerabilità delle interfacce di connessione dei nuovi veicoli (44%), seguito dalla possibilità di dirottamento o furto di veicoli a guida autonoma (30%) e dalla possibile violazione della privacy legata al tracciamento degli spostamenti (26%). Pertanto, sarà fondamentale prevedere eventuali attacchi già nelle prime fasi di implementazione e progettazione dei veicoli, adottando un approccio “security by design”.In questo panorama, dove le persone vivono in un clima di insicurezza digitale e le aziende in un mondo in cui le minacce interne (intenzionali o accidentali) rappresentano il 43% di tutte le violazioni, l'insurtech potrebbe intervenire in maniera costruttiva ampliando l'offerta di prodotti assicurativi cyber sempre più integrati. In particolare:

•Soluzioni Cyber risk a garanzia di minacce hacker integrate nei servizi di connettività;

•Abilitazione della rete distributiva assicurativa a servizi di cyber security in accoppiata a polizze Cyber;