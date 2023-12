Italian Perfumery Institute accelera sulla formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italian Perfumery Institute (IPI) accelera sulla formazione con la 2a edizione del corso IFTS in collaborazione con ITS Nuove Tecnologie della Vita Academy, Esxence – The Art Perfumery Event e CFF Creative Flavours & Fragrances, dal titolo “Fragrance evaluator & marketing specialist” e parallelamente, insieme alla School of Management dell’Università LUM, il master executive “Fragrance & cosmetic management”.



La scuola di alta formazione IPI si pone l’obiettivo di creare nuovi percorsi accademici sempre più avanzati e specializzati per dare maggiori possibilità a chi desidera lavorare nel mondo della profumeria e della cosmesi, migliorando le proprie conoscenze o scoprendo le nuove possibilità offerte dal settore.

«La seconda edizione del corso IFTS “Fragrance evaluator & marketing specialist” e il lancio del master executive in “Fragrance & cosmetic management” rappresentano un altro passo significativo insieme ad Esxence e all’Italian Perfumery Institute nel nostro impegno rivolto a creare una cultura olfattiva e un’istruzione di alta qualità ai professionisti del settore» dichiara Maurizio Cavezzali, presidente dell’IPI.

Il corso IFTS, riconosciuto anche a livello europeo, si focalizza sulle competenze tecniche del settore, dallo studio delle materie prime all’analisi sensoriale, ed è pensato per sviluppare a diversi livelli le conoscenze fondamentali del mondo del profumo. Viene formato un professionista che potrà operare all’interno di case essenziere e di aziende del settore della profumeria, del beauty care e dell’home care, collaborando allo sviluppo di nuovi progetti olfattivi. Si tratta della figura più vicina al profumiere che partecipa a ogni fase del progetto di creazione del profumo: dalla comprensione del brief del cliente alla realizzazione finale e dispone di una visione strategica delle esigenze del mercato di riferimento e delle strategie di posizionamento del prodotto. Gli studenti lavoreranno su progetti concreti, attraverso lezioni in aula, ore di laboratorio pratico, incontri con aziende e experience tour. Diurno, gratuito, grazie al supporto di Regione Lombardia, e a frequenza obbligatoria per il 75% delle ore, il corso è riservato a candidati in possesso di un diploma di Istruzione secondaria superiore o professionale residenti o domiciliati in Lombardia. Si tiene nel centro di Milano a partire dal 28 novembre e durerà circa 7 mesi, con 550 ore lezione e 450 ore di tirocinio formativo.

Il nuovo master, partito questo autunno, si concentra su aspetti più legati al marketing e al management. Il programma è stato progettato per dare agli studenti una conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato, delle strategie di vendita e comunicazione e del product management, fondamentali per avere successo nel comparto della profumeria e della cosmetica.