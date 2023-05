Italian sounding, si può limare se migliorano distribuzione e tutela brevetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cassa di Trento al Festival dell’economia ha ospitato l’evento sul tema della tutela del cibo italiano organizzato da Confcooperative sul focus Ambrosetti-Assocamerestero dedicato al tema. “La cooperazione agroalimentare tra tutela e valorizzazione del cibo italiano. L'export alla prova dei mercati e dell'Italian Sounding”, una sfida immane, il falso Made in Italy agroalimentare fattura 80 miliardi, 30 in più di quello vero. Ma se includiamo il Made in Italy percepito lo scarto è ancora più alto. Che fare, i canali di distribuzione e la tutela delle denominazioni di origine restano imprescindibili.

Il fake made in Italy

Parmigiano, ragù e aceto balsamico i più imitati. In Giappone, Germania e Brasile 7 prodotti su 10 non sono originali. Il fatturato dell’export dei prodotti agroalimentari percepiti come italiani vale oltre 129 miliardi di euro, di questi solo il 40% va alle imprese che producono vero made in Italy, il resto, la fetta più grande, alimenta l'industria del falso.

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, precisa: «In Giappone, Brasile e Germania, solo per citare i primi tre paesi più interessati dal fenomeno dell'Italian Sounding, 7 prodotti agroalimentari italiani su 10 non hanno nulla a che vedere con il vero Made in Italy agroalimentare, il mercato del falso agroalimentare vale più del totale dell'export veramente italiano, nonostante quest'ultimo abbiamo superato in piena pandemìa la barriera psicologica dei 50 miliardi di controvalore». Eaggiunge: «A fronte di questo risultato il falso made in Italy ha fatto registrare un fatturato poco meno di 80 miliardi, il 60% in più. Un paradosso che produce un notevole danno economico per i produttori e di immagine per l'intera economia del nostro Paese».

Il danno economico

«Supportare l'export – ha aggiunto Carlo Piccinini, presidente di Confcooperative Fedagripesca - non significa solamente promuovere, incentivare. Significa anche tutelare, direttamente nei mercati esteri, le quote di mercato che abbiamo conquistato con il grande impegno dei nostri esportatori, proteggendo le nostre eccellenze dalle imitazioni. Significa fare chiarezza su cosa è veramente Made in Italy prima di tutto a casa nostra nell'ottica della massima trasparenza che il consumatore merita».

Ragù, Parmigiano e aceto balsamico, sono i tre prodotti più falsificati: 6 su 10 di quelli venduti all'estero sono italian fake food, prodotti che di italiano hanno solo il nome, eppure vengono percepiti come tali da chi li acquista. «Le cooperative lattiero caseario – ha replicato Michele Falzetta, general manager di Latteria Soresina - fanno una importante attività di sviluppo all'estero, supportate anche dai Consorzi di tutela come quello del Grana Padano del Parmigiano, del provolone e del gorgonzola, soprattutto per le attività di comunicazione. Lo step successivo necessita di sviluppo di reti commerciali dirette che esigono investimenti importanti. Per quest'ultima esigenza sarebbero auspicabili processi di aggregazioni tra le cooperative sul mercato estero».