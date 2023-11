Italian Volt Lacama: la moto elettrica made in Italy debutta ad Eicma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il prototipo che aveva fatto parlare di sé all’edizione dello scorso anno di Eicma, Italian Volt che ora è parte del gruppo Tazzari ha scelta ancora la fiera del motociclo milanese per mostrare la sua moto elettrica Lacama. Il modello è proposto in due versioni: Lacama Biposto e Lacama Monoposto che, da come si può intuire, consente di scegliere se avere o meno un passeggero a bordo a seconda del tipo di sella che si scegliere. E questa è l’unica caratteristica che differenzia i due modelli. Infatti entrambi si basano su un motore da 150 cv che può essere alimentato da un Hyperpower Battery Pack o da un Hyperlight Battery Pack. Se si opta per quest’ultimo si ottiene una moto da 110 kW di potenza in grado di percorre 257 km nel ciclo urbano e raggiungere i 100 km/h partendo da fermi in 3,4 secondi con una velocità massima dichiarata di 230 km/h. La scelta meno costosa, ovvero l’Hyperpower Battery Pack permette un’autonomia di 175 km, mentre potenza e coppia scendono rispettivamente a 52 kW e 140 Nm così come la velocità massima che si attesta a 170 km/h. L’accelerazione da 0-100 km/h avviene in 5,5 secondi.

Ampia la possibilità di customizzare la Lacama, anche se tutto (o quasi) ha un prezzo. Si parte dal colore del telaio (22 le tonalità disponibili) passando per la sella fino a ben 10 stili diversi per il cupolino frontale dove è inserito il faro. Quello fornito di serie si chiama “Baseball Cup”, mentre se si opta per uno degli altri 9 bisogna aggiungere al prezzo base altri 490 euro. Si possono scegliere anche due tipi di pneumatici tra i Pirelli Diablo Rosso 3 e i Pirelli MT60RS senza alcun sovrapprezzo.

Completano la dotazione, comune ad entrambi i modelli il display TFT da 5″ 16.7 milioni di colori, freni anteriore e posteriore marchiati Brembo, e forcella Ohlins da 43 mm pluri-regolabile. Nella dotazione è fornito un caricabatterie da 230V e 3.3 kW e un cavo di ricarica completo di Control Box per poterla ricaricare a casa.

La moto si può già configurare sul sito di tazzari-zero.com e i prezzi partono da 24.900 euro a cui bisogna aggiungere il pacco batterie (4.900 euro per il l’Hyperlight o 6.900 euro per l’Hyperpower) oltre a tutte le personalizzazioni disponibili.