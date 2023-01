Italiandesign al Ces 2023: Climb-E concept non solo mobilità elettrica e autonoma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Italiandesign celebra i suoi 55 anni insieme ai partner Schindler e Politecnico di Torino che per la prima volta sono presenti al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas con il concept Climb-E a guida autonoma, un prototipo che introduce il concetto di mobilità urbana sostenibile di continuità per un uso privato o per servizi direttamente a domicilio.

Cos'è il progetto E-Climb

E-Climb concept vuole anticipare un possibile scenario urbano legato all'evoluzione del concetto di mobilità cittadina sostenibile di prossimità in mobilità urbana sostenibile di continuità, ovvero spostarsi partendo direttamente da casa propria o dal posto di lavoro senza mai dover cambiare mezzo di trasporto e garantendo l'abbattimento di possibili barriere architettoniche.

La filosofia alla base del progetto riporta all'esperienza introdotta nel 2017 con il progetto Pop.Up e nel 2018 con l'evoluzione Pop.Up Next a cui si aggiunge l'idea innovativa di offrire vari servizi direttamente presso il domicilio degli utenti.

Il valore aggiunto di questo progetto è dato dalla capacità della capsula di trovare la propria naturale collocazione come parte integrante nelle varia unità abitative/di lavoro diventando un'ulteriore stanza della stesse.

Destinazioni d'uso e dimensioni del prototipo E-Clim

E-Climb Concept è una nuova congiunzione tra mobilità e architettura. Come mezzo di trasporto modulare è composto da una capsula in grado di trasportare, nelle sue varie configurazioni, fino a quattro persone d da abbinare, quando in movimento, con una piattaforma completamente elettriche in sharing. Il modulo di terra ha una lunghezza di 3.969 mm, un'altezza di 930 mm e una larghezza di 1.900 mm. Mentre la capsula è lunga 3.669 mm, alta 2.030 mm e larga 1.845 mm.