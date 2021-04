Italiani fanalino di coda nella spesa bio in Europa: solo 60 euro all’anno

1' di lettura

Continuano a crescere i consumi di biologico in Italia. Dopo le punte del +20% di marzo-aprile 2020, nel primo trimestre 2021 hanno visto tassi sostenuti di crescita sia gli acquisiti online (+79% rispetto a un anno) sia le vendite nei discount (+10,5%). Nonostante questo, dicono i dati della Nielsen, e nonostante l'Italia vanti una delle maggiori quote di superficie coltivata a biologico in Europa, la spesa pro capite resta ancora bassa: 60 euro all'anno di media, contro i 144 in Germania, i 174 in Francia, i 338 in Svizzera e i 344 in Danimarca.

«I dati dimostrano che il potenziale per un aumento dei consumi interni c'è – osserva Roberto Zanoni, presidente di Assobio - per favorire gli orientamenti del Green Deal sarebbe opportuno alleviare i costi di certificazione biologica che gravano sulla filiera: tale onere si riverbera su produttori, trasformatori e distributori, fino al prezzo finale». Per essere più competitivi sui prezzi, Assobio chiede anche un taglio dell'Iva sui prodotti dell'ortofrutta biologica.

Anche FederBio si rivolge alle istituzioni, e in particolare scrive ai capigruppo parlamentari di maggioranza per chiedere, come sollecitato dall'Unione europea, «l'inserimento della transizione agroecologica all'interno del Pnrr, che finora ha completamente trascurato il biologico.Il Piano d'azione europeo per il bio, presentato a fine marzo, non solo supporta con iniziative concrete gli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie Farm to Fork e Biodiversità, ma mette anche a disposizione degli stati membri strumenti per raggiungere gli obiettivi definiti, con investimenti strategici in ricerca e innovazione per la transizione al biologico».