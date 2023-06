Italiani in ferie, cosa fanno prima di chiudere casa?

I costi dell’operazione “case sicure”

Nell’indagine di ProntoPro si calcolano anche i costi dell’”operazione partenza” in relazione alla casa.

La stima per affidarsi a un’impresa di pulizie è di un investimento, in media, di 20 euro all’ora. Il prezzo per liberarsi dagli odiati insetti reali o presunti si attesta sui 70 euro.

Chiamare “jack mani di forbici” per curare l’aiuola di casa, può costare intorno ai 60 euro, se invece si vuole installare un impianto di irrigazione bisogna considerare una media di 15-20 euro a metro quadro.

In cima alle preoccupazioni c’è anche il timore dell’incursione dei ladri. Se si punta sull’effetto deterrente dell’impianto di allarme, sarà necessario stanziare 100 euro per l’installatore e tra i 500 e i 3mila euro per l’impianto.

Il timore dei ladri

Per la videosorveglianza, gli installatori richiedono in genere una spesa oraria di 50 euro l’ora, con un costo dell’impianto che oscilla dai 600 euro (considerando le telecamere interne in un piccolo appartamento) fino ai 4mila euro, se la panoramica deve riguardare anche giardino, terrazzo, balconi eccetera.