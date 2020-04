Italiani in fila per accedere ai fondi stanziati negli Stati Uniti per le Pmi Dal 27 aprile sono disponibili altri 310 miliardi di dollari per sostenere le imprese con dipendenti negli Stati Uniti danneggiate dal lockdown anti-pandemia. La prima fase del piano aveva assegnato 349 miliardi di fondi in 13 giorni di Laura La Posta

Altri 310 miliardi di dollari, dopo l’assegnazione dei 349 miliardi iniziali, sono in fase di assegnazione negli Stati Uniti dal 27 aprile, nell’ambito del programma di aiuti per le piccole e medie imprese Sba Ppp (Small business administrazion paycheck protection program) che offre prestiti in prevalenza a fondo perduto, in cambio della promessa di non licenziare o di riassumere i dipendenti. La misura si inquadra nel Cares act (Coronavirus aid, relief, and economic security act) da oltre duemila miliardi di dollari, lanciato per evitare il tracollo economico durante il lockdown. In palio c’è una boccata d’ossigeno: un ammontare pari a 2,5 volte il costo medio del personale fino a un massimo di 10 milioni (ma c’è chi ha avuto di più, con escamotage discutibili), senza garanzie personali, impiegabile al 75% per pagare gli stipendi, e il resto per mutui o affitti e le bollette, nelle otto settimane successive all’erogazione. Meno si licenzia, più il prestito verrà “dimenticato” e diventerà a fondo perduto.



Le previsioni di adesione

Anche per questa seconda fase del programma si prevede un’adesione forte fra gli imprenditori italiani attivi negli Stati Uniti. In particolare, di quelli rimasti fuori dalla prima fase del programma, esaurita nell’arco di 13 giorni, secondo il principio “first come, first served”. L’entusiasmo iniziale, al momento del lancio il 3 aprile, si è però attenuato (come raccontato dal Sole 24 Ore il 26 aprile), sotto il peso di dubbi interpretativi delle linee guida, dei ritardi nell’accredito dei fondi approvati, degli scandali (soldi indebitamente erogati a grandi imprese, persino quotate e oltre i 500 dipendenti), della mala–gestione delle grandi banche (indebite preferenze verso clienti storici e grande caos organizzativo). Tuttavia, gli “italiani d’America” sembrano propensi a continuare ad aderire al programma e stanno inviando le richieste di adesione ai lender accreditati.



Il primo bilancio dei richiedenti italiani

Molto variegato l’identikit dei richiedenti italiani: filiali Usa di gruppi della moda e dell’alimentare con meno di 500 dipendenti negli Stati Uniti, ristoratori, intermediari immobiliari, retailer, real estate developer, società della comunicazione e dell’entertainment, fornitori di tecnologie per i trasporti e altri settori, imprese manifatturiere con impianti Oltreoceano. Spiccano diversi grandi nomi, che preferiscono non essere citati. Fra le società di piccole e medie dimensioni, a titolo esemplificativo, ci sono gli importatori e distributori di vino Empson & Co., guidati da Tara Empson, e Vias Imports, con in prima fila il presidente Luca Bigerna e il direttore marketing Enrico Contini, la società di sviluppo immobiliare Casali & Partners, fondata da Paola Casali (ex top manager dell’impresa edile Pizzarotti), l’influente gruppo di pubbliche relazioni e organizzazione eventi Colangelo & Partners di Gino Colangelo, la società immobiliare William Raveis Legends realty grup, che fa capo a Elvira Aloia.



Il ruolo degli studi di consulenza

«Il nostro studio ha aiutato a fare richiesta degli Small business loans 36 società, di cui 33 a capitali italiani e 3 americani, di diversi settori (alimentare e vino, hospitality, farmaceutica, retail, servizi, tecnologie, gestione dei rifiuti, automotive, oil & gas) – racconta Filippo Amoroso, a capo dell’ufficio di San Francisco della Lta US Advisors, network di commercialisti presente sulla West Coast, a New York e a Milano –. Le application approvate al primo round sono state 21 e in 9 casi i fondi sono già stati erogati. Fra questi ultimi, 7 con il lender City national bank, una (americana al 100%) con JP Morgan Chase e una con Bank of America (presentata subito). Stiamo già presentando le 15 richieste rimanenti, per questo second round: si tratta di clienti che hanno atteso troppo mentre i soldi della prima tranche finivano. Wells Fargo, JP Morgan Chase e BofA non hanno favorito le applicazioni delle società con owner italiani. Speriamo che questa seconda tornata riesca ad accontentare tutti gli eligible (che presentano le caratteristiche elencate nelle linee guida del piano)». «Anche i nostri clienti eligible, per l’80% europei, hanno già fatto domanda o la stanno presentando in queste ore e alcuni di loro hanno già avuto i fondi: il tempo è un fattore critico e questa seconda tornata di finanziamenti è destinata a esaurirsi presto – conferma Giovanni Spinelli, managing partner dello studio legale newyorkese Pavia & Harcourt –. Ma nonostante guidance, frequently asked questions e chiarimenti contenuti nelle Final rule, restano aspetti interpretativi dubbi: ad esempio, come si fa a dimostrare di non poter accedere ad altri fondi, attraverso prestiti ordinari o altri programmi di supporto? Questo non è tuttora chiaro. Però bisogna andare avanti con le pratiche eligible, in buona fede e con onestà».

Regole da interpretare

Lo studio newyorkese Funaro & Co conferma di aver erogato consulenze per molti richiedenti. «Purtroppo misure importanti e “voluminose” come la Sba Ppp hanno sempre dei punti non chiari: noi consigliamo ai clienti di richiedere il finanziamento, se lo ritengono opportuno, ma di tenere a mente che c’è la possibilità che l’interpretazione finale sia diversa e che l’erogazione o la cancellazione del debito possa essere negata”, spiega il senior partner di Funaro, Maurizio Ameri. Pochi sono stati esenti da problemi, in fase di registrazione della pratica. Due consulenti, Gian Carlo Aliverti, presidente di US Gate, e Massimo Bortolotto di Global export network, confermano le difficoltà con alcune banche, in particolare Bank of America e JP Morgan Chase, propense a portare avanti principalmente clienti di nazionalità americana (indebitamente perché le norme parlano di residenza dei lavoratori e non di nazionalità dei proprietari delle imprese). Ma gli ostacoli sono aggirabili in diversi modi, fra cui i più semplici sono cambiare banca o presentare la domanda su moduli cartacei, senza passare per il modulo digitale che ha rappresentato per le società di medie dimensioni delle vere e proprie forche caudine. Questo perché i grandi gruppi avevano in prevalenza una holding americana come maggiore azionista, con numero fiscale americano, mentre ai piccoli imprenditori bastava il social security number. Il modulo applicativo non prevede, al momento, l’opzione di avere un proprietario italiano sprovvisto di uno dei due codici.



Ritrosie iniziali e polemiche

Intanto, però, fra risoluzione dei problemi burocratici e le ritrosie iniziali di chi aveva inteso che i fondi fossero destinati solo a negozianti disperati per la chiusura forzata, il tempo per molte impresi eligible è passato rapidamente e i fondi della prima tornata sono finiti. Una novità interpretativa che ha spinto molti italiani a preparare l’application per la seconda fase del piano è stato il chiarimento apportato dalla Final rule, confemato dal nuovo modulo per la richiesta e dalle Faq (frequently asked questions) pubblicati online (informazioni sul sito: https://www.sba.gov/funding–programs/loans/paycheck–protection–program–ppp). «Questi chiarimenti confermano la nostra interpretazione ( anticipata sul Sole 24 Ore ): possono fare richiesta dei fondi per gli small business anche le filiali americane di gruppi italiani che negli Usa hanno meno di 500 persone, indipendentemente dal fatto che all’estero ne abbiano anche di più – spiega Giovanni Spinelli –. Il programma Sba Ppp non intende discriminare in alcun modo le società a capitale estero, grandi o piccole che siano, puntando invece a salvare posti di lavoro. In tanti, scettici, mi hanno chiesto i riferimenti normativi sparsi nelle centinaia di pagine del programma federale. Eccoli: il paragrafo 2.a della Ppp Interim final rule (versione per i lenders), il paragrafo 1 della versione per gli applicants e soprattutto la domanda numero 7 del modulo applicativo nuovo. Ovunque si parla di “principal place of residence in the Unites States”, riferimento che nelle versioni precedenti non c’era».

Il tema delle dimensioni

Tuttavia non bisogna tradire lo spirito della norma, che si rivolge principalmente a piccole e medie imprese. Dopo le forti polemiche per l’assegnazione dei fondi a grandi multinazionali, che li hanno ricevuti con escamotage infilati nei dubbi interpretativi, il Treasury department ha definitivamente chiarito nelle ultime Guidance che le società quotate non dovrebbero chiedere questi fondi, perché si presume che possano finanziarsi agevolmente in altro modo. Il Tesoro ha chiesto alle quotate che hanno percepito il prestito di restituirlo anticipatamente entro il 7 maggio. «A chi ha fatto domanda indebitamente sta tornando indietro il boomerang, con un danno d’immagine rilevante», rileva l’avvocato Spinelli.

Le possibili sanzioni

Le critiche pubbliche – alimentate sui media, da cause legali e da interventi sui social media – hanno spinto colossi come la catena di fast food Shake Shack a restituire anticipatamente i fondi avuti. Hanno fatto scalpore grandi gruppi che hanno ricevuto ben oltre 10 milioni, cumulativamente, per le loro varie società che peraltro avevano già licenziato o messo in congedo migliaia di dipendenti (suddivisi in varie sedi americane). Alcune di queste società sarebbero riconducibili persino all’entourage del presidente Donald Trump.

Fondamentale, nella fasi di controllo ex post delle application, da parte dell’Amministrazione federale, sarà dimostrare la buona fede nella compilazione della domanda. In assenza di dolo o frode, i beneficiari in buona fede reputati “not eligible” dovranno restituire il prestito, in due anni, a un tasso dell’1%. Chi avrà barato, invece, rischia di essere portato in giudizio e multe fino a un milione.