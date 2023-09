Italiani più attenti al benessere anche a colazione: nuova linea del Mulino Bianco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da un’indagine svolta da Nielsen per Mulino Bianco emerge come un italiano su tre sia più attento rispetto al passato agli aspetti salutari nella scelta dei cibi anche per la colazione e per gli snack. C’è maggiore attenzione nella scelta degli alimenti che offrono benefici funzionali (37% colazione, 44% snack), agli ingredienti presenti (36% colazione, 44% snack) e ai valori nutrizionali (34% colazione, 41% snack).



In linea con questa tendenza, Mulino Bianco lancia la nuova gamma di prodotti “Armonia” con un rinnovamento del brand. «Il nuovo naming per la linea Mulino Bianco diventa così uno stato d’animo, rimandando al concetto di equilibrio con se stessi e con l’ambiente che ci circonda. Il nuovo pack – comunicano dall’azienda – dal colore verde ancora più fresco e delicato rispetto a prima, rappresenta la natura, l’armonia e l’equilibrio, la speranza e la serenità».

La linea Armonia presenta «prodotti con ingredienti dal gusto equilibrato, adatti a diverse esigenze o necessità e ai diversi momenti della giornata, che vanno dai biscotti ai pani, morbidi e croccanti, passando per le merende». Grazie alle loro ricette basate su un ingrediente caratterizzante, come avena, farro, frutta, i prodotti della linea Armonia ha l’obiettivo, nell’ambito di un corretto stile di vita, di «apportare benefici nutrizionali ma senza rinunciare al gusto».

Prodotti storici, come le Camille o i Cracker all’acqua, si affiancano a novità come i biscotti Mirtillini e Buonfarro e a prodotti rivisitati come CioccoAvena, PandiYò e Cecille.

Per una presentazione in linea con un approccio di benessere psicofisico a 360 gradi è stato scelto Wanderlust 108, il “Mindful Triathlon” «nato in America e diffuso poi in cinque continenti, che da anni celebra il Movimento Consapevole riunendo gli Yoga Lovers di tutto il mondo».

In linea con un approccio sostenibile, il Gruppo Barilla, con 29 stabilimenti in Italia e all’estero, sottolinea come dal 2010 a oggi ha registrato «un -32% delle emissioni di gas a effetto serra e -24% dei consumi idrici per tonnellata di prodotto finito» e l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili «per la produzione nei nostri stabilimenti del 100% dei pani, biscotti e merendine Mulino Bianco». Sul fronte packaging, «il 100% delle confezioni di pasta, sughi, pesti, pani, biscotti e merende del Gruppo Barilla è disegnato per il riciclo, utilizzando quasi esclusivamente carta e cartone provenienti da foreste gestite in modo responsabile».