Italiani popolo di camminatori: è il trekking l’attività più praticata nelle vacanze 2020

È Miriam Giovanzana, fondatrice e direttrice editoriale di Terre di mezzo, autrice nel 1999 della prima Guida al Cammino di Santiago de Compostela, a fornirci le ragioni della ricerca: «L'intervento delle istituzioni è spesso confuso e in ritardo in questo campo. Noi che ci occupiamo di cammini da 20 anni come editore, svolgiamo questo sondaggio (su 14 cammini italiani che rilasciano credenziali e, per gli altri dati, su 59 cammini italiani più Santiago, ndr) per sollecitare la raccolta dei dati da parte di tutti. Senza numeri non si possono fare le scelte giuste».

In Italia, dove l'Atlante digitale dei Cammini promosso dal MiBact ha individuato, almeno sulla carta, 44 “itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale da percorrere a piedi o con altre forme di mobilità dolce”, esistono anche percorsi di pochi giorni, facilmente raggiungibili.

Preferiti i percorsi brevi

Sono questi ad aver attratto, nell'estate del 2020, un numero di viandanti in crescita rispetto agli anni precedenti. Nello specifico, è aumentato il numero di credenziali rilasciate sulla Via degli Dei tra Bologna e Firenze (4.768 sui 4.400 del 2019), sul Cammino dei Briganti tra Lazio e Abruzzo (3.240 su 2.915), sul Cammino Materano nella variante Via Peuceta da Bari a Matera (1.523 su 1.213), sul Cammino di Oropa tra Santhià e le Alpi Biellesi (1.200 su 300) mappato e lanciato dall'Associazione del Movimento Lento.

Il Labritino a Lucca (Credit: Associazione Europea delle Vie Francigene)

Piccoli, ma in aumento anche i numeri del Cammino minerario di Santa Barbara nel Sulcis-Iglesiente, in Sardegna (680 credenziali su 350), quelli del Cammino delle Terre Mutate da Fabriano a L'Aquila (400 su 192) e del Cammino di Dante (300 sulle precedenti 160), mentre la Via Francisca del Lucomagno, da Lavena Ponte Tresa a Pavia, inaugurata nel giugno di quest'anno, ha registrato circa 400 camminatori.