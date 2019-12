Italiani nel Regno Unito: cosa devono fare se vince Johnson e la Brexit diventa realtà Poco cambierà fino alla fine del periodo di transizione, ovvero per tutto il 2020. Poi, per entrare da turisti servirà il passaporto biometrico. I cittadini europei dovranno chiedere un permesso per restare a lavorare in Uk, più difficile da avere se vivono lì da meno di 5 anni. Forte stretta per i nuovi permessi di lavoro, ancora da decidere la procedura per studenti e docenti di Nicol Degli Innocenti

LONDRA - Se i sondaggi hanno ragione, venerdì mattina Boris Johnson verrà confermato premier e il partito conservatore da lui guidato resterà al Governo in Gran Bretagna. Il margine di errore è elevato, come insegna l'esperienza delle ultime due elezioni del 2015 e 2017. Tra i Tories però non c'è molta ansia, dato che sono sempre stati nettamente avanti nei sondaggi, con un distacco minimo di nove punti dall'opposizione laburista.



Se Johnson vincerà le elezioni, il suo primo pensiero sarà mantenere la promessa fatta di “get Brexit done”, far approvare dal Parlamento l'accordo da lui negoziato con l'Unione Europea entro gennaio e portare la Gran Bretagna fuori dalla Ue. Vediamo quindi cosa cambierà per i cittadini europei, e in particolare italiani, in caso di una vittoria dei Conservatori.



Permessi di residenza

Nell'immediato non succederà nulla, perché anche se l'accordo di recesso verrà approvato e Brexit diventerà realtà il 31 gennaio 2020, scatterà il periodo di transizione concordato con la Ue che durerà fino al 31 dicembre 2020. Fino a quella data tutto resterà invariato come se la Gran Bretagna fosse ancora un Paese membro, quindi resterà in vigore il principio di libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi.



I cittadini europei che vivono in Gran Bretagna da un minimo di cinque anni hanno tempo almeno fino alla fine del 2020 per chiedere il permesso di residenza permanente – il cosiddetto “settled status”. Chi risiede nel Paese da meno di cinque anni può chiedere il “pre-settled status” che sarà valido fino alla soglia dei cinque anni .

Le autorità britanniche hanno fatto una campagna di informazione per incoraggiare i cittadini Ue a mettersi in regola. Il sistema sembra avere funzionato bene, e a fine ottobre 2,4 milioni di europei avevano fatto domanda e 1,9 milioni avevano ottenuto il permesso. Resta quindi circa un milione di persone che ancora non si è messo in regola, in parte a causa dei rinvii di Brexit e dell'incertezza sul futuro. Si prevede che una vittoria dei Tories sia un incentivo a farlo.



Molti europei hanno ottenuto il “pre-settled status” che concede meno sicurezza. La conversione in residenza permanente infatti non è automatica allo scadere dei cinque anni, ma il cittadino europeo dovrà ricominciare da zero e fare una nuova domanda. Molti europei che avevano avuto solo il permesso “di serie B” hanno fatto appello e nel 90% dei casi hanno ottenuto la residenza permanente. Questo ha fatto scattare il timore che il ministero dell'Interno stia volutamente limitando il numero di permessi di residenza permanente e quindi di europei con il diritto a restare a oltranza. Le autorità negano.