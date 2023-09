Italiano il miglior hotel al mondo: è villa Passalacqua sul Lago di Como

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' italiano l'albergo migliore del mondo secondo la lista del The World's 50 Best Hotels, una particolare classifica votata da 580 esperti di hotel anonimi. Si tratta dell'hotel Passalacqua di Moltrasio, sul Lago di Como, una villa del XVIII secolo con vista sul lago che arriva primo e si piazza davanti al Rosewood di Hong Kong e al Four Season Bangkok at Chao Phraya River.

Il vincitore Passalacqua, un luxury boutique hotel, è una villa, spiegano gli organizzatori del premio, con «spettacolari giardini terrazzati sull’acqua», Ci sono 24 stanze in cui i giudici dicono «che ci si sente come a casa propria». Una villa che ha una storia: ha ospitato Napoleone Bonaparte e Winston Churchill e il compositore Vincenzo Bellini ne fece la sua dimora e qui scrisse La Norma e La Sonnambula.

Tim Brooke-Webb, Managing Director del The World’s 50 Best Hotels, ha detto: «Grandi complimenti a Passalacqua per essere riuscito ad arrivare al numero 1, a soli due anni dall'apertura. È una vera testimonianza della visione della famiglia De Santis, che ha creato questo sublime santuario per gli ospiti con scrupolosa dedizione al dettaglio del design, squisita ospitalità e magia distintiva, che ha chiaramente lasciato un'impressione duratura nella nostra Accademia di elettori esperti». La famiglia De Santis, Paolo, Antonella e Valentina, sono proprietari anche del Gran Hotel Tremezzo, sempre sul lago di Como.

Ci sono altri italiani ben piazzati nella classifica: il Four Season Firenze al nono posto, l'Aman Venezia al 14esimo, Le Sirenuse di Positano al 20esimo posto, Borgo Egnazia a Savelletri, in provincia di Brindisi (che ospiterà il G7 del 2024) al 21esimo. Una classifica quindi che ha ben premiato la ricettività italiana a cinque stelle. Tra le altre città grandi premiate ci sono Londra con quattro strutture in classifica come Bangkok, Parigi con tre, due hotel a testa per New York, Hong Kong, Singapore, Tokyo e Marrakech.

Questo degli hotel è l'ultimo lancio del marchio 50 Best, iniziato con The World's 50 Best Restaurants nel 2002 e con i The World's 50 Best Bars nel 2009 .