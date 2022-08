Italianway vara un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Nuovo round di investimento per Italianway, la Pmi del proptech fondata da Davide Scarantino e guidata dall’amministratore delegato Marco Celani specializzata in affitti brevi gestiti in maniera professionale. La società ha varato un’operazione sul capitale a favore di un nuovo socio privato per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.



Dopo l’aumento di capitale da 4 milioni di euro complessivi, nel luglio 2018, finalizzati ad implementare lo sviluppo della piattaforma software proprietaria...