Italo apre nuova lounge a Termini. Montezemolo: «Ci auguriamo accordo con Msc divenga operativo a inizio 2024»

Italo ha inaugurato la nuova Lounge Italo Club di Roma Termini e presentato la stagione invernale 2023-24. Oltre 300 metri quadrati al piano superiore della stazione, dove i viaggiatori potranno trovare assistenza e attendere il loro treno in «totale comfort, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa». Una sala dove predomina il bianco come elemento di unione fra tutti gli altri colori, che accoglie gli elementi distintivi del brand Italo reinterpretati dalle innovative lastre di vetrite retroilluminate di rosso. «Un luogo che stupisce, sinonimo di eleganza e unicità per dare valore aggiunto allo spazio in cui attendere il proprio treno», sottolinea Italo. Stile unito ad innovazione: le informazioni di viaggio appaiono dietro dei magic mirror, specchi che consentono la retroproiezione di led ad alta risoluzione. La lounge precedente ha accolto oltre 70.000 ingressi (di cui il 50% è rappresentato dalla clientela business) nei primi 11 mesi dell’anno, fa presente la società. L’inaugurazione della Lounge va di pari passo con il lancio del nuovo orario invernale per la stagione 2023-24. Crescono città e stazioni collegate: grazie all’ingresso nel network di Pavia, Voghera e Tortona diventano 62 le stazioni per un totale di 54 località collegate. 118 servizi giornalieri a cui si aggiungono 56 collegamenti intermodali treno più bus.

I servizi attivati

Grazie all’acquisizione di Itabus (avvenuta lo scorso maggio), «oggi Italo è in grado di offrire servizi intermodali con la comodità di un unico biglietto, per coprire capillarmente tutta Italia», spiega il gruppo. Con il nuovo orario da 26 diventano appunto 56 le connessioni giornaliere Italo - Itabus, ampliando la rete a regioni quali Basilicata, Marche e Abruzzo, andando ad intercettare una forte domanda di trasporto ancora inespressa. Non solo nuove Regioni però, vengono potenziati i servizi anche là dove già presenti: con l’introduzione dei notturni (si arriva a tarda serata in stazione e si prosegue con Itabus di notte per ottimizzare i tempi di viaggio) viene implementata la frequenza in Puglia, Calabria e Sicilia, che stanno rispondendo positivamente all’offerta proposta da Italo. Attivati poi 10 servizi al giorno per raggiungere Cortina d’Ampezzo, Aosta, Courmayeur ed altre località sciistiche, per accompagnare i viaggiatori sulla neve. Una rete che consente quindi di servire dalle grandi città ai piccoli centri a forte vocazione turistica, per soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di clientela. Dall’implementazione dei servizi per il mondo business che sceglie sempre più le soluzioni di Italo per i viaggi di affari (sono infatti oltre 105mila le aziende con le quali la società ha stretto accordi corporate), alle nuove proposte per i gruppi turistici sempre più presenti, con una forte trazione dal mercato estero specie da Paesi quali Usa, Uk, Spagna e Olanda.

Montezemolo: ragionare su separazione rete ferrovie e servizi

«La separazione tra la rete ferroviaria e i servizi credo possa essere un elemento importante, che possa riguardare una privatizzazione interessante con l’ipotesi di una quotazione». Lo ha detto il presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo. «Oggi ci troviamo ad avere un interlocutore come Rfi posseduto da Fs, quindi noi siamo clienti di un’azienda che fa parte di un gruppo concorrente», ha spiegato Montezemolo, precisando che «però finora è andata bene».

«Spero accordo con Msc operativo a inizio anno»

«Spero che l’accordo con Msc diventi operativo presto, all’inizio dell’anno prossimo, Msc sarà l’azionista di maggioranza del gruppo. Resterà il fondo Gip». È quanto detto da Luca Cordero di Montezemolo, in occasione dell’apertura della nuova lounge di Italo. «Auspico che la cultura di governo diventi sempre di più in favore della concorrenza», ha aggiunto Montezemolo, sottolineando che la nascita di Italo «ha dimostrato che in Italia si può fare impresa se ci sono idee». Italo «ha introdotto una storica concorrenza», ha detto ancora il presidente, precisando che quest’anno il gruppo punta a trasportare 25 milioni di passeggeri. Montezemolo ha anche fatto presente che Italo per l’affitto della infrastruttura ferroviaria paga centinaia di milioni di euro a Rfi all’anno. «Italo è un’azienda giovane e di successo. La dimostrazione che la concorrenza, quando si riesce a realizzare, porta vantaggi a tutti. Abbiamo rappresentato la più importante liberalizzazione italiana dopo quella della televisione. Siamo partiti 11 anni fa, abbiamo rivoluzionato in positivo il modo di viaggiare degli italiani portando vantaggi per tutti i cittadini sia per la riduzione dei prezzi che per il miglioramento del servizio. Sembrava una scommessa azzardata, oggi rappresentiamo una storia industriale di successo». E «con l’arrivo di Msc come azionista di maggioranza diamo vita al primo gruppo intermodale in Europa, per offrire un reale servizio di mobilità integrata: treno, autobus e a breve nave».