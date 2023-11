Italo Calvino attende con Artemisia a Palazzo Ducale

Intanto, a Palazzo Ducale, è iniziata la mostra dedicata al coraggio e alla passione, quelli per la vita e per l’arte, di Artemisia Gentileschi, artista capace di imporre la propria volontà e stile in un’epoca dominata dal maschilismo più becero: ebbene, questa esposizione ne esalta il genio, l’intensità delle figure ehe ella ha messo su tela, le sue denunce per nulla pacate. Sono cinquanta i dipinti arrivati anche dagli Stati Uniti che rafforzano la meritata fama dopo il lungo oblio. Anche Calvino Cantafavole, l’altra mostra in corso a Palazzo Ducale, conduce in un mondo a parte, quello della fantasia dello scrittore cresciuto in Liguria. Calvino seppe portare sempre con se quel bagaglio di storie formato dalle avventure apprese quando era piccolo: le opere esposte, l’ascolto delle sue interviste, i libri, i disegni, le carte da gioco invitano a non disfarsene mai.

