Italo compie 10 anni: oltre 100 milioni di viaggiatori trasportati

Per fronteggiare l'emergenza e garantire massima tutela a passeggeri e dipendenti, la società ha investito prontamente per rendere i propri treni best in class in sicurezza. Tra le varie misure, spicca l'installazione dei filtri Hepa: Italo è il primo treno al mondo ad avere gli stessi filtri degli aerei che garantiscono ricambio continuo e costante d’aria. Nello stesso periodo, l’azienda è rimasta accanto ai dipendenti, incrementando la formazione loro dedicata, per accrescerne le competenze ed essere pronti alla ripartenza.

Obiettivo Mezzogiorno

Nonostante le difficoltà e la riduzione del traffico sulle direttrici più gettonate prima della pandemia, Italo ha deciso di scommettere sul futuro, incrementando e diversificando il network, iniziando così ad espandersi al Sud, servendo una zona del Paese con grande domanda di trasporto ferroviario di qualità.

Sono stati inaugurati i collegamenti per la Calabria ed il Cilento, mentre la scorsa estate i convogli Italo sono approdati in Puglia, a Caserta e a Benevento. Una scelta premiata dal mercato, che ha dato riscontri positivi, tanto da indurre Italo a confermare queste fermate in ogni stagione dell’anno. Da pochi mesi è stata invece introdotta la linea che collega Genova a Milano, Roma e Napoli, unendo aree strategiche del Paese.